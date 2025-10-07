Palmeiras é o time da Série A com mais viradas na temporada; confira todas

Topo

O Palmeiras conquistou mais uma virada para sua história no último domingo ao bater o São Paulo por 3 a 2, depois de ver o rival abrir 2 a 0. Essa foi a sétima vez no ano que a equipe de Abel Ferreira conseguiu buscar um triunfo depois de sair perdendo. Com esses números, o Verdão é o time com mais viradas em 2025 entre todos que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.

Das sete viradas, foram duas pelo Paulista, quatro pelo Brasileirão e uma pela Libertadores. Esta pelo continental foi contra o River Plate, no Allianz Parque, e selou a vaga do Verdão na semifinal da competição.

A virada sobre o São Paulo

Jogando no Morumbis, o São Paulo conseguiu impor seu jogo e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Luciano e Gonzalo Tapia. O Palmeiras mudou a postura no segundo tempo e viu o banco fazer a diferença. Mauricio entrou e deu duas assistências para Vitor Roque e Flaco López. Ramón Sosa fez o último gol pouco antes dos acréscimos.

A partida também ficou marcada por polêmicas de arbitragem, que renderam fortes reclamações do São Paulo e pressão de outros rivais, que alegaram favorecimento ao Palmeiras. O clube alviverde, por sua vez, também se manifestou e reclamou da pressão e das decisões do árbitro Ramon Abatti Abel.

Confira todas as viradas do Palmeiras em 2025

Santos 1×2 Palmeiras (Paulista 2025)

Palmeiras 3×1 Botafogo-SP (Paulista 2025)

RB Bragantino 1×2 Palmeiras (Brasileirão 2025)

Fluminense 1×2 Palmeiras (Brasileirão 2025)

Palmeiras 2×1 Ceará (Brasileirão 2025)

Palmeiras 3×1 River Plate-ARG (Libertadores 2025)

São Paulo 2×3 Palmeiras (Brasileirão 2025)

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Com a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. O Verdão ultrapassou o Flamengo, que perdeu para o Bahia, e tem uma vitória a mais e um jogo a menos que o rival carioca.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

