Operário-PR x Athletic-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário-PR recebe o Athletic-MG às 19h30 (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná.

A TABELAAAAA! A TABELAAAA! PELO AMOR DE DEUS, TEM CRIANÇA CHORANDO! Agora vamos para as últimas 8 rodadas, meus amigos! ?#BrasileiraoSuperbet pic.twitter.com/w0qNpMN1tQ ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) October 6, 2025

Onde assistir Operário x Athletic?

TV Fechada: ESPN



Streaming: Disney +

Como vem o Operário

Após duas derrotas seguidas, o Operário chega para o confronto em baixa. Nas duas últimas rodadas, o Fantasma perdeu para Athletico-PR e Remo. Além disso, o time paranaense soma apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

Ademias, com os resultados recentes, o Operário ocupa atualmente a 12ª colocação da Série B com 39 pontos, mas segue mais perto da zona de rebaixamento (oito pontos) do que do G4 (nove pontos). Uma vitória pode inverter esse cenário.

O Athletic

Assim como o Operário, o Athletic também vive uma sequência negativa na temporada. Com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, o time mineiro triunfou na Série B pela última vez há quase um mês: no dia 14 de setembro, bateu o Botafogo-SP por 2 a 0, em casa.

Atuando como visitante, o time mineiro tem a sétima melhor campanha entre todos os 20 times da segunda divisão. Em 15 jogos, são 17 pontos conquistados com cinco vitórias nesse recorte.

Retrospecto

Operário e Athletic se enfrentaram em apenas uma vez em toda a história, justamente pelo primeiro turno da Série B deste ano. Nesta oportunidade, os mineiros venceram os paulistas por 2 a 1.

Prováveis Escalações

Provável escalação do Operário: Elias Curzel; Diogo Mateus, Miranda, Charles e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson e Daniel Amorim.



Técnico: Alex.

Provável escalação do Athletic: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Yuri (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Ronaldo Tavares, Wellinton Torrão e Luiz Felipe.



Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA



OPERÁRIO X ATHLETIC

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR



Data: 08 de outubro de 2025 (Quarta)



Horário: 19h30 (de Brasília)

