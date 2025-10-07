Topo

'Nos crucificam por um lance. Quantos passes o jogador erra?', diz árbitra

Luis Castro discute com Edina Alves Batista em Flamengo x Botafogo - Thiago Ribeiro/AGIF
Luis Castro discute com Edina Alves Batista em Flamengo x Botafogo Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

07/10/2025 15h29

Com a arbitragem brasileira na berlinda após um fim de semana lotado de decisões polêmicas, o UOL publica relatos sobre a vida quase amadora dos árbitros no Brasil.

Uma dos personagens é Edina Alves Batista, principal mulher no quadro de arbitragem da CBF hoje em dia.

'Nos crucificam por um lance'

O fator psicológico é preponderante para a sobrevivência de um árbitro. Se hoje Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande estão na berlinda, em outro momento cada um deles tem um momento de crise para chamar de seu.

Edina Alves Batista ainda carrega a responsabilidade de representar as mulheres em um ambiente majoritariamente masculino.

A árbitra Edina Alves durante o jogo entre São Paulo e Novorizontino, pelo Paulistão - Marcello Zambrana/Agif - Marcello Zambrana/Agif
A árbitra Edina Alves durante o jogo entre São Paulo e Novorizontino, pelo Paulistão
Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Ela tem uma Copa do Mundo feminina no currículo e consegue se dedicar à atividade, ainda que não formalmente como profissional. A Federação Paulista ajuda bastante nisso.

Para ela, a rotina de treinos ajuda na blindagem contra os erros. Mas ninguém está imune.

"Em um lance, as pessoas nos crucificam. Mas quantos passes o jogador erra? Ele erra por que quer? Jamais. Igual o árbitro. O árbitro é o mais cobrado. A gente é ser humano comum. A pressão é normal. Quem vive no futebol vive na pressão também. Mas essa tolerância tem que melhorar um pouco com a arbitragem", disse Edina, retornando ao ponto "sensível" do dinheiro:

Nós amamos o que fazemos. E quando entramos lá dentro daquele campo de jogo, nós damos o nosso melhor. Porque nós ganhamos quando estamos lá dentro. Quando estamos fora, não ganhamos nada. A gente não vai para o banco e está ganhando salário. Não! A gente fica em casa sem jogo.

Para Ramon Abatti Abel, Lucas Casagrande e os árbitros de vídeo dos respectivos jogos, essa será a dinâmica dos próximos dias. Nada de jogos ou escalas. O momento é de treinos, reavaliações e reflexão para não errar de novo. Pelo menos por algum tempo.

E a profissionalização? A CBF trabalha para que esta e a próxima temporada sejam uma forma de seleção. Os árbitros que se destacarem entrarão na primeira turma de profissionais, em dezembro de 2026.

