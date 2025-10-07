NBA: John Amaechi fala como homossexualidade era tratada há 2 décadas

O ex-jogador de basquete John Amaechi abordou um assunto importante em entrevista ao Hoopshype: a homossexualidade no esporte. Ele recordou como o tema era tratado em sua passagem pela NBA, a maior liga da modalidade, há mais de duas décadas.

Obstáculos na NBA

Amaechi assumiu ser homossexual e encontrou diversos tabus em sua passagem pela NBA. Ele terminou sua carreira em 2003 - após defender Cavaliers, Magic e Jazz -, mas não se sentiu totalmente confortável em mostrar sua opção sexual enquanto estava na liga.

"Se o meu objetivo era ajudar as pessoas a se sentirem mais à vontade no esporte, falhei redondamente", lamentou o ex-jogador.

Depois do fim da carreira, ele acredita que conseguiu abordar o tema com mais naturalidade. "Não acredito que houvesse alguém na minha vida em 2005 (após a aposentadoria) que não soubesse que eu era gay", afirmou.

Pergunta antes do jogo

Amaechi diz que muitos colegas de time suspeitavam sobre sua opção sexual. Uma vez, um deles tratou do assunto em um momento curioso e impróprio.

"Se os meus colegas suspeitavam? Sim, muitos. Durante a minha carreira, perguntavam-me e eu falava. Só em uma ocasião não respondi diretamente à pergunta. Foi com o Greg Ostertag (ex-pivô). Ele me perguntou isso antes de entrar para um jogo e eu lhe respondi que não era o momento para essa conversa", revelou.

Presença LGBTQIA+ na NBA

Por fim, Amaechi afirma que a NBA tem homossexuais em diversas áreas. "Talvez as pessoas saibam ou não, há muitos gays na NBA que se revelaram da mesma forma. Alguns treinadores, colegas, membros do staff e até árbitros. Lembro-me de ter conhecido um árbitro uma vez em um bar gay em Phoenix", afirmou.