Topo

Esporte

NBA: John Amaechi fala como homossexualidade era tratada há 2 décadas

07/10/2025 09h24

O ex-jogador de basquete John Amaechi abordou um assunto importante em entrevista ao Hoopshype: a homossexualidade no esporte. Ele recordou como o tema era tratado em sua passagem pela NBA, a maior liga da modalidade, há mais de duas décadas.

Obstáculos na NBA

Amaechi assumiu ser homossexual e encontrou diversos tabus em sua passagem pela NBA.  Ele terminou sua carreira em 2003 - após defender Cavaliers, Magic e Jazz -, mas não se sentiu totalmente confortável em mostrar sua opção sexual enquanto estava na liga.

"Se o meu objetivo era ajudar as pessoas a se sentirem mais à vontade no esporte, falhei redondamente", lamentou o ex-jogador.

Depois do fim da carreira, ele acredita que conseguiu abordar o tema com mais naturalidade. "Não acredito que houvesse alguém na minha vida em 2005 (após a aposentadoria) que não soubesse que eu era gay", afirmou.

Pergunta antes do jogo

Amaechi diz que muitos colegas de time suspeitavam sobre sua opção sexual. Uma vez, um deles tratou do assunto em um momento curioso e impróprio.

"Se os meus colegas suspeitavam? Sim, muitos. Durante a minha carreira, perguntavam-me e eu falava. Só em uma ocasião não respondi diretamente à pergunta. Foi com o Greg Ostertag (ex-pivô). Ele me perguntou isso antes de entrar para um jogo e eu lhe respondi que não era o momento para essa conversa", revelou.

Presença LGBTQIA+ na NBA

Por fim, Amaechi afirma que a NBA tem homossexuais em diversas áreas. "Talvez as pessoas saibam ou não, há muitos gays na NBA que se revelaram da mesma forma. Alguns treinadores, colegas, membros do staff e até árbitros. Lembro-me de ter conhecido um árbitro uma vez em um bar gay em Phoenix", afirmou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Problema em avião faz jogadores da seleção se atrasarem para apresentação na Coreia do Sul

Rodrygo diz que tempo longe da seleção brasileira foi bom para "botar a cabeça no lugar"

Igor Jesus celebra retorno à Seleção e avalia amistosos contra Coreia e Japão

Everton Ribeiro recebe apoio após revelação do câncer na tireoide

Dirigente japonês é condenado à prisão na França por uso de pornografia infantil em voo

NBA: John Amaechi fala como homossexualidade era tratada há 2 décadas

Sob o comando de Palermo, Fortaleza supera número de vitórias com Vovjoda e Paiva

Bento usa amistosos do Brasil para se credenciar à Copa: 'Trabalhar para conquistar esse sonho'

Ancelotti comanda segundo treino da seleção ainda com elenco incompleto

Arteta comemora jogo 300 com vitória do Arsenal

Bento analisa disputa entre os goleiros por vaga na Seleção