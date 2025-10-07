Topo

Esporte

OPINIÃO

PVC: Única saída da CBF é profissionalizar a arbitragem

do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 15h46

A crise na arbitragem do futebol brasileiro só terá solução com a profissionalização, defende Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O comentarista vê medidas como afastamento de árbitros e troca de comando na comissão de arbitragem como paliativos.

Nada adiantou. A única coisa que não se fez foi profissionalizar a arbitragem. Afastar quem está mal, já foi. O Abatti foi afastado ano passado, depois de Palmeiras e Fortaleza. Trocar a comissão, nove meses atrás, a comissão era o Seneme. Então, uma já teve e outra também já teve.
Paulo Vinícius Coelho

A CBF afastou os árbitros Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande após os erros em São Paulo 2 x 3 Palmeiras e Red Bull Bragantino 1 x 0 Gremio, contrariando a própria Comissão de Arbitragem, hoje comandada por Rodrigo Martins Cintra.

Hoje de manhã, na CBN, o Milton Jung me perguntou: o que adianta profissionalizar a arbitragem? Se você fizer oito partidas no mês, você vai receber R$45.000,00 aproximadamente e isso vai dar um salário muito maior do que a maioria da média da população brasileira. Então, ele precisa ser profissional por que, já que ele ganha tão bem? Porque ele precisa da preparação física, da fisiologia, ser atleta e tudo mais, e não correr o risco de passar um mês sem trabalhar e sem ter salário, como vai acontecer com o Ramon Abatti Abel agora.
Paulo Vinícius Coelho

Comissão não queria afastamento

O comentarista Rodrigo Mattos explicou que o afastamento dos árbitros após a rodada do fim de semana do Brasileirão teve interferência direta do presidente da CBF, Samir Xaud.

A Comissão de Arbitragem não queria afastar o Ramon Abatti Abel e o Lucas Casagrande. Mas o Rodrigo Martins Cintra vai cair? Não. Não vai cair agora.
Rodrigo Mattos

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Rival no UFC Rio, Mateusz Gamrot se autodeclara fã de Charles Do Bronx

Fortaleza lança uniforme especial em homenagem ao Outubro Rosa

Sesi Bauru e Barueri decidem a final do Paulista de Vôlei Feminino 2025: veja onde assistir

Após vexame com Wanderlei Silva, Popó é indicado pela terceira vez para o Hall da Fama do Boxe

Palmeiras x Juventude: preços e como comprar ingressos para o jogo atrasado do Brasileiro

Guarda municipal se prepara para Série A apitando pelada: 'ajuda cognitivo'

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

'Nos crucificam por um lance. Quantos passes o jogador erra?', diz árbitra

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz gerente de serralheria

Dana White desmente McGregor sobre acerto para o UFC Casa Branca: "Nada decidido"

Após problema com passaporte, Memphis se apresenta à seleção da Holanda