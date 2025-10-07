PVC: Única saída da CBF é profissionalizar a arbitragem

A crise na arbitragem do futebol brasileiro só terá solução com a profissionalização, defende Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O comentarista vê medidas como afastamento de árbitros e troca de comando na comissão de arbitragem como paliativos.

Nada adiantou. A única coisa que não se fez foi profissionalizar a arbitragem. Afastar quem está mal, já foi. O Abatti foi afastado ano passado, depois de Palmeiras e Fortaleza. Trocar a comissão, nove meses atrás, a comissão era o Seneme. Então, uma já teve e outra também já teve.

Paulo Vinícius Coelho

A CBF afastou os árbitros Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande após os erros em São Paulo 2 x 3 Palmeiras e Red Bull Bragantino 1 x 0 Gremio, contrariando a própria Comissão de Arbitragem, hoje comandada por Rodrigo Martins Cintra.

Hoje de manhã, na CBN, o Milton Jung me perguntou: o que adianta profissionalizar a arbitragem? Se você fizer oito partidas no mês, você vai receber R$45.000,00 aproximadamente e isso vai dar um salário muito maior do que a maioria da média da população brasileira. Então, ele precisa ser profissional por que, já que ele ganha tão bem? Porque ele precisa da preparação física, da fisiologia, ser atleta e tudo mais, e não correr o risco de passar um mês sem trabalhar e sem ter salário, como vai acontecer com o Ramon Abatti Abel agora.

Paulo Vinícius Coelho

Comissão não queria afastamento

O comentarista Rodrigo Mattos explicou que o afastamento dos árbitros após a rodada do fim de semana do Brasileirão teve interferência direta do presidente da CBF, Samir Xaud.

A Comissão de Arbitragem não queria afastar o Ramon Abatti Abel e o Lucas Casagrande. Mas o Rodrigo Martins Cintra vai cair? Não. Não vai cair agora.

Rodrigo Mattos

