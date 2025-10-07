Mulher que acusa David Luiz de ameaça vai recorrer de arquivamento do caso

A defesa de Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, ex-affair do jogador David Luiz, vai recorrer da sugestão de arquivamento do inquérito que investigava supostas ameaças feitas por ele. O jogador nega todas as acusações.

Polícia aponta ausência de provas

A decisão de encerrar as investigações partiu da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, que apontou uma "ausência de provas materiais mínimas" para dar continuidade ao caso.

Segundo o relatório do Departamento de Inteligência Policial, a análise das conversas entre Karol e o jogador não revelou mensagens com conteúdo diretamente ameaçador, o que motivou a recomendação de arquivamento ao Ministério Público do Ceará.

Diante do encerramento das investigações pela delegacia, o advogado de Karol prepara recurso para que o MP reavalie o caso. A petição deve ser apresentada à Justiça ainda nesta semana.

A defesa da jovem se baseia na mesma prova que garantiu a ela uma medida protetiva — um print de conversa pelo Instagram. Na ocasião, a proteção jurídica foi concedida pela Justiça do Ceará em menos de 24 horas após a denúncia.

Relembre o caso

A reportagem teve acesso ao conteúdo do boletim de ocorrência, realizado por Karol no dia 23 de agosto, no qual ela relata ter sido ameaçada por David Luiz através de mensagens no Instagram. O UOL também obteve a foto da conversa, que foi anexada ao processo.

Karol Cavalcante exibe as mensagens enviadas por David Luiz com ameaças Imagem: Arquivo pessoal

Karol disse ter sentido "risco real de morte" ao ler as mensagens e chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo ex-goleiro Bruno.

"Depois que o relacionamento acabou, ele passou a me ameaçar constantemente. Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: 'Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir'."

Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho.

Trecho do boletim de ocorrência feito por Karol Cavalcante

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.