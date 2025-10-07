Alicia Klein: Busca do SPFC por exposição de áudios do VAR é política

O pedido do São Paulo para divulgar o áudio do VAR após a derrota para o Palmeiras é uma jogada política para reforçar a tese de erro da arbitragem, afirma Alicia Klein, comentarista do UOL News.

O clube teve acesso ao áudio em reunião fechada com a CBF, mas quer que a conversa entre o árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva se torne pública. A liberação depende de autorização da Fifa.

O São Paulo teve acesso ao áudio. Pelo que o São Paulo diz, há um entendimento de que, como o Allan escorregou, o árbitro não precisaria checar as imagens no vídeo, o que é uma loucura, porque sem querer também é pênalti e continua sendo inexplicável a não marcação desse lance.

Mas o fato é, o São Paulo sabe o que foi dito no áudio. Todo esse movimento de pedir para a CBF, pedir para a Fifa para que os áudios sejam tornados públicos, é um movimento político para reforçar a ideia de que o São Paulo foi prejudicado.

Alicia Klein

Me impressiona o nível de autoconfiança, de tranquilidade que um jogador como o Bruno Henrique tem. Porque ele devia estar muito 'pianinho', pedindo 'por favor', 'obrigado' e 'com licença' em cada movimento dele no futebol. Porque ele não deveria estar jogando. Ele está jogando por uma leniência do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que permitiu que ele jogasse mesmo condenado, então ele deveria ficar quieto.

Alicia Klein

