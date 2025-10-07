Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Em duelo reprogramado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.

Onde assistir Mirassol x Fluminense ao vivo?

O duelo, inédito, terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como o Mirassol chega ao confronto

Apesar da boa campanha, o Mirassol vive um momento de irregularidade e está há três jogos sem vencer. A equipe é a sexta colocada no Brasileiro, com 43 pontos.

Para enfrentar o Fluminense, o Mirassol perdeu o lateral direito Lucas Ramon e o volante José Aldo. Assim, Daniel Borges ganha vaga na ala e Neto Moura, que retorna de suspensão, será o titular no meio de campo.

Tudo pronto! Amanhã o desafio é em

Mirassol! Pra cima, Fluzão! pic.twitter.com/0BivzCtYFT ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 7, 2025

Como o Fluminense chega ao confronto

O Fluminense, que vem de um triunfo sobre o Atlético-MG, quer encostar no G6 do Brasileiro. Na sétima colocação, o time carioca soma 38 pontos, cinco a menos que o Mirassol.

O técnico Luis Zubeldía perdeu o atacante Kevin Serna, que cumpre suspensão e está com a seleção colombiana. Keno deve herdar a vaga no ataque, que terá o retorno de Germán Cano, poupado diante do Atlético-MG por conta de dores na panturrilha esquerda.

Estatísticas

Mirassol no Campeonato Brasileiro

11 vitórias, 10 empates e 5 derrotas

42 gols marcados

28 gols sofridos

Artilheiro: Reinaldo (9 gols)

6 º colocado com 43 pontos

Fluminense no Campeonato Brasileiro

11 vitórias, 5 empates e 9 derrotas

33 gols marcados

31 gols sofridos

Artilheiro: Germán Cano (6 gols)

7º colocado com 38 pontos

Prováveis escalações

Provável escalação Mirassol

Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa



Técnico: Rafael Guanaes

Provável escalação Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Agustín Canobbio e Germán Cano



Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem de Mirassol x Fluminense

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Próximo jogo Mirassol

Mirassol x Internacional | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 20h (de Brasília)



Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP

Próximo jogo Fluminense

Fluminense x Juventude | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Ficha técnica

Jogo: Mirassol x Fluminense



Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h (de Brasília)



Torneio: Campeonato Brasileiro



Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP



Onde Assistir: Premiere