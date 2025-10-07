Topo

Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

07/10/2025 20h00

Em duelo reprogramado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.

Onde assistir Mirassol x Fluminense ao vivo?

O duelo, inédito, terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como o Mirassol chega ao confronto

Apesar da boa campanha, o Mirassol vive um momento de irregularidade e está há três jogos sem vencer. A equipe é a sexta colocada no Brasileiro, com 43 pontos.

Para enfrentar o Fluminense, o Mirassol perdeu o lateral direito Lucas Ramon e o volante José Aldo. Assim, Daniel Borges ganha vaga na ala e Neto Moura, que retorna de suspensão, será o titular no meio de campo.

Como o Fluminense chega ao confronto

O Fluminense, que vem de um triunfo sobre o Atlético-MG, quer encostar no G6 do Brasileiro. Na sétima colocação, o time carioca soma 38 pontos, cinco a menos que o Mirassol.

O técnico Luis Zubeldía perdeu o atacante Kevin Serna, que cumpre suspensão e está com a seleção colombiana. Keno deve herdar a vaga no ataque, que terá o retorno de Germán Cano, poupado diante do Atlético-MG por conta de dores na panturrilha esquerda.

Estatísticas

Mirassol no Campeonato Brasileiro

  • 11 vitórias, 10 empates e 5 derrotas

  • 42 gols marcados 

  • 28 gols sofridos

  • Artilheiro: Reinaldo (9 gols) 

  • 6º colocado com 43 pontos

Fluminense no Campeonato Brasileiro

  • 11 vitórias, 5 empates e 9 derrotas

  • 33 gols marcados 

  • 31 gols sofridos

  • Artilheiro: Germán Cano (6 gols)

  • 7º colocado com 38 pontos

Prováveis escalações

Provável escalação Mirassol

Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa

Técnico: Rafael Guanaes

Provável escalação Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Agustín Canobbio e Germán Cano

Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem de Mirassol x Fluminense

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) 

  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Próximo jogo Mirassol

Mirassol x Internacional | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 20h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP

Próximo jogo Fluminense

Fluminense x Juventude | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Ficha técnica 

Jogo: Mirassol x Fluminense

Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h (de Brasília)

Torneio: Campeonato Brasileiro 

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP

Onde Assistir: Premiere

