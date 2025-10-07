Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Em duelo reprogramado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.
Onde assistir Mirassol x Fluminense ao vivo?
O duelo, inédito, terá transmissão exclusiva do Premiere.
Como o Mirassol chega ao confronto
Apesar da boa campanha, o Mirassol vive um momento de irregularidade e está há três jogos sem vencer. A equipe é a sexta colocada no Brasileiro, com 43 pontos.
Para enfrentar o Fluminense, o Mirassol perdeu o lateral direito Lucas Ramon e o volante José Aldo. Assim, Daniel Borges ganha vaga na ala e Neto Moura, que retorna de suspensão, será o titular no meio de campo.
Como o Fluminense chega ao confronto
O Fluminense, que vem de um triunfo sobre o Atlético-MG, quer encostar no G6 do Brasileiro. Na sétima colocação, o time carioca soma 38 pontos, cinco a menos que o Mirassol.
O técnico Luis Zubeldía perdeu o atacante Kevin Serna, que cumpre suspensão e está com a seleção colombiana. Keno deve herdar a vaga no ataque, que terá o retorno de Germán Cano, poupado diante do Atlético-MG por conta de dores na panturrilha esquerda.
Estatísticas
Mirassol no Campeonato Brasileiro
- 11 vitórias, 10 empates e 5 derrotas
- 42 gols marcados
- 28 gols sofridos
- Artilheiro: Reinaldo (9 gols)
- 6º colocado com 43 pontos
Fluminense no Campeonato Brasileiro
- 11 vitórias, 5 empates e 9 derrotas
- 33 gols marcados
- 31 gols sofridos
- Artilheiro: Germán Cano (6 gols)
- 7º colocado com 38 pontos
Prováveis escalações
Provável escalação Mirassol
Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa
Técnico: Rafael Guanaes
Provável escalação Fluminense
Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Agustín Canobbio e Germán Cano
Técnico: Luis Zubeldía
Arbitragem de Mirassol x Fluminense
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Próximo jogo Mirassol
Mirassol x Internacional | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 20h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
Próximo jogo Fluminense
Fluminense x Juventude | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ
Ficha técnica
Jogo: Mirassol x Fluminense
Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h (de Brasília)
Torneio: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
Onde Assistir: Premiere