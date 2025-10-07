Mauricio iguala número de Veiga como garçom do Palmeiras e pede passagem entre os titulares

Mauricio saiu do banco de reservas no intervalo do clássico contra o São Paulo para ser decisivo na vitória do Palmeiras por 3 a 2, no Morumbis. Ele entrou quando o Verdão perdia por 2 a 0 e, em cerca de cinco minutos, deu duas assistências que ajudaram na virada palmeirense pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os dois passes para gol, igualou Raphael Veiga como maior garçom da temporada. Ambos dividem agora o topo do ranking com nove assistências cada.

Mauricio sai do banco e comanda virada do Palmeiras

Mauricio vinha perdendo espaço no Palmeiras, especialmente após a mudança tática que consolidou a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. Nos últimos sete jogos, o camisa 18 participou de apenas três, sendo titular em apenas um: na vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza, quando Abel Ferreira escalou um time reserva entre os confrontos das quartas de final da Libertadores contra o River Plate.

Nos dois jogos mais recentes, contra Vasco e São Paulo, Mauricio saiu do banco e voltou a participar diretamente de gols após mais de um mês. Contra o Tricolor, deu passe para Vitor Roque, que marcou de cabeça aos 25 minutos do segundo tempo, e para Flaco López, que balançou a rede quatro minutos depois.

Ao longo da temporada, Mauricio distribuiu assistências contra Santos (Paulista), Bolívar e Sporting Cristal (Libertadores), Al Ahly (Mundial), e Grêmio, Ceará, Sport e São Paulo (Brasileirão). Diante do Tricolor, foi a primeira vez que deu mais de um passe para gol em um mesmo jogo.

Meia vive expectativa por titularidade

Com a lesão de Lucas Evangelista, o Palmeiras precisou fazer ajustes no meio-campo. Nos dois jogos sem o camisa 30, Abel Ferreira optou por escalar Raphael Veiga como titular. No entanto, quem deu melhor resposta foi Mauricio, que entrou na vaga do ídolo palmeirense contra o São Paulo e mudou o ritmo da partida.

Diante da extensa lista de desfalques, há expectativa de que Mauricio ganhe nova chance como titular contra o Juventude. A bola rola neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Na temporada, Mauricio soma 40 jogos, dez gols e nove assistências.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Com a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. O Verdão ultrapassou o Flamengo, que perdeu para o Bahia, e tem uma vitória a mais e um jogo a menos que o rival carioca.