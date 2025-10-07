Marcos defende Vitor Roque após post homofóbico e ganha apoio de Neymar: 'Você é o melhor'

Marcos, ex-goleiro do Palmeiras e campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, saiu em defesa de Vitor Roque. O atacante alviverde fez postagem com teor homofóbico em suas redes sociais após a vitória sobre o São Paulo por 3 a 2. A resposta do ex-jogador recebeu apoio de torcedores e de Neymar, camisa 10 do Santos.

O ex-goleiro do Palmeiras defendeu Vitor Roque nesta segunda-feira, em postagem na qual também ataca Rogério Barolo, influenciador e comentarista da TV Gazeta. Durante o programa "Mesa Redonda", o jornalista criticou a postagem homofóbica do camisa 9 alviverde.

"Logo você, Barolo, que vive de xingar todo mundo no seu canal, vem chamar o outro de homofóbico?", escreveu Marcos, em sua conta pessoal do Instagram. "Vitor Roque apagou, mas eu vou deixar aqui. Vai lacrar com a sua laia, vai? Zoeira de futebol, fica aí rotulando o cara. Se não aguenta, comenta jogo de peteca."

A postagem de Marcos já conta com mais de 15 mil comentários. Entre eles, de Neymar, atacante do Santos. "Você é o melhor", escreveu o camisa 10.

Depois da partida contra o São Paulo, no MorumBis, Vitor Roque publicou uma foto em sua conta pessoal, na qual um tigre morde um veado. A publicação, já apagada, foi apontada como homofóbica pela relação com o apelido utilizado de forma pejorativa contra a torcida são-paulina.

Além disso, o camisa 9 é comumente chamado como "tigrinho" por torcedores e fãs. O atacante pode vir a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), caso seja denunciado.

Além desse episódio, o clássico desse domingo, pelo Campeonato Brasileiro, foi envolto em polêmicas de arbitragem. O São Paulo reclamou de um possível pênalti e expulsão de Andreas Pereira, que não foram assinaladas pelo árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-RS) em campo. A arbitragem da partida foi afastada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).