Topo

Esporte

Luisa Stefani vence na estreia do WTA 1000 de Wuhan

07/10/2025 11h28

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos começaram com vitória no WTA 1000 de Wuhan de tênis, na China. A dupla superou Magda Linette (Polônia) e Clara Tauson (Dinamarca) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, nesta terça-feira (7).

Próximas adversárias

Com o resultado, Stefani e Babos avançam às oitavas de final, onde enfrentarão Iva Jovic (EUA) e Giulia Olmos (México) nesta quarta-feira (8), por volta das 3h (de Brasília).

Luisa Stefani: análise da vitória

"Bom jogo no geral. Apesar do final mais tenso, conseguimos impor nosso ritmo na maior parte do tempo. O calor e a umidade estão pesados, mas sigo focada na hidratação e pronta para o próximo desafio", disse Luisa Stefani.

Atualmente, Stefani e Babos formam a oitava melhor dupla da temporada e seguem na briga por vaga no WTA Finals na Arábia Saudita, em novembro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Preocupações com segurança ofuscam partidas de Israel nas eliminatórias para Copa do Mundo

Endrick busca espaço no Real Madrid em meio a sondagens de empréstimo e a um ano da Copa

Lesão se agrava e Bastos deve desfalcar o Botafogo até 2026

Após falas de Boto sobre polêmicas no Choque-Rei, internet relembra acusações de Textor

Popó anuncia aposentadoria do boxe e se diz envergonhado: "Não preciso do dinheiro"

Corinthians revisa orçamento e prevê déficit de R$ 83 mi após projetar superávit de R$ 34 mi

Luisa Stefani vence na estreia do WTA 1000 de Wuhan

Bruno Henrique, do Flamengo, vai à audiência da Conmebol por atos obscenos

Djokovic supera desgaste físico, elimina espanhol e vai às quartas do Masters de Xangai

Mulher que acusa David Luiz de ameaça vai recorrer de arquivamento do caso

Alex Poatan volta a se aproximar do top 5 do ranking peso-por-peso do UFC