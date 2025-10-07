Luisa Stefani vence na estreia do WTA 1000 de Wuhan

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos começaram com vitória no WTA 1000 de Wuhan de tênis, na China. A dupla superou Magda Linette (Polônia) e Clara Tauson (Dinamarca) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, nesta terça-feira (7).

Próximas adversárias

Com o resultado, Stefani e Babos avançam às oitavas de final, onde enfrentarão Iva Jovic (EUA) e Giulia Olmos (México) nesta quarta-feira (8), por volta das 3h (de Brasília).

Luisa Stefani: análise da vitória

"Bom jogo no geral. Apesar do final mais tenso, conseguimos impor nosso ritmo na maior parte do tempo. O calor e a umidade estão pesados, mas sigo focada na hidratação e pronta para o próximo desafio", disse Luisa Stefani.

Atualmente, Stefani e Babos formam a oitava melhor dupla da temporada e seguem na briga por vaga no WTA Finals na Arábia Saudita, em novembro.