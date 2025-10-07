Luis Fabiano critica São Paulo 'bonzinho' e chama Vitor Roque de 'pirralho'

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano não escondeu a insatisfação com a derrota do Tricolor para o Palmeiras ocorrida no último fim de semana. Em participação no "Resenha", o hoje comentarista da ESPN falou sobre o fato de o seu ex-time ser "muito bonzinho" dentro de campo e, além de criticar a postura do rival sobre as polêmicas de arbitragem, aproveitou para classificar Vitor Roque como "pirralho".

O que Luis Fabiano falou?

Vitor Roque. "Três zagueiros gigantes deixaram um pirralho fazer gol de cabeça. Estou indignado também porque ele colocou fotinho [de um tigre mordendo o pescoço de um veado]. Amigo, calma aí..."

Indignação. "São vários lances que fico olhando em casa... eu queria voltar no tempo. Não dá, o São Paulo é muito bonzinho. Com 2 a 0, acabou o jogo. É tiro, porrada e bomba. Junta no meio, tromba, briga... mas ninguém faz nada. É muito triste ver a nossa realidade de hoje."

Palmeiras vítima? "Não existe união entre os clubes. O Palmeiras é muito bom para reclamar, mas para reconhecer... aí bota notinha como vítima. Ninguém reconhece que foi beneficiado. Pô, vai lá e fala: 'o árbitro errou'."

Ídolo Tricolor

Aposentado desde 2017, Luís Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, marcando 212 gols em 352 jogos pelo clube.

Ele, que também ficou marcado pela raça — e confusões — dentro de campo, teve duas passagens pela equipe. A primeira ocorreu entre 2001 a 2004, e a segunda de 2011 a 2015.