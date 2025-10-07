Topo

Luis Fabiano critica São Paulo 'bonzinho' e chama Vitor Roque de 'pirralho'

Ídolo do Tricolor não economizou na revolta ao falar sobre São Paulo 2x3 Palmeiras - Friedemann Vogel/Getty Images
Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 18h58

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano não escondeu a insatisfação com a derrota do Tricolor para o Palmeiras ocorrida no último fim de semana. Em participação no "Resenha", o hoje comentarista da ESPN falou sobre o fato de o seu ex-time ser "muito bonzinho" dentro de campo e, além de criticar a postura do rival sobre as polêmicas de arbitragem, aproveitou para classificar Vitor Roque como "pirralho".

O que Luis Fabiano falou?

Vitor Roque. "Três zagueiros gigantes deixaram um pirralho fazer gol de cabeça. Estou indignado também porque ele colocou fotinho [de um tigre mordendo o pescoço de um veado]. Amigo, calma aí..."

Ídolo Tricolor

Aposentado desde 2017, Luís Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, marcando 212 gols em 352 jogos pelo clube.

Ele, que também ficou marcado pela raça — e confusões — dentro de campo, teve duas passagens pela equipe. A primeira ocorreu entre 2001 a 2004, e a segunda de 2011 a 2015.

