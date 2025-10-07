Luciano engata sequência e assume topo de estatísticas ofensivas do São Paulo no ano

Luciano dá sinais de recuperação após ter sido apontado como um dos vilões da eliminação do São Paulo para a LDU, nas quartas de final da Libertadores. O camisa 10 encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar ao balançar as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza e voltou a deixar sua marca no polêmico clássico contra o Palmeiras, apesar da derrota por 3 a 2 no Morumbis.

Com os gols recentes, Luciano passou a liderar dois dos principais rankings ofensivos do São Paulo na temporada. O camisa 10 agora é o jogador com mais participações diretas em gols pelo Tricolor, somando 19 ? são 13 gols e seis assistências. Ele ultrapassou André Silva, lesionado, que tem 14 gols e quatro assistências, totalizando 18 participações.

Além disso, com seis tentos marcados, Luciano é o artilheiro do São Paulo nesta edição de Campeonato Brasileiro. O camisa 10 despachou, justamente, André Silva, que foi às redes em cinco oportunidades.

Com 13 gols e seis assistências, o atacante é o vice-artilheiro do time na temporada, atrás de André Silva (14) e o vice-assistente, colado em Enzo Díaz, que tem sete assistências.

Confira os próximos jogos do São Paulo: Grêmio

Brasileirão (28ª rodada)

16/10 (quinta-feira)

19h

Arena do Grêmio

Porto Alegre (RS)

Sportv e Premiere Mirassol

Brasileirão (29ª rodada)

19/10 (domingo)

16h

José Maria de Campos Maia

Mirassol... pic.twitter.com/emW6dfSMEt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 6, 2025

Situação na tabela

Com a derrota para o Palmeiras, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

