Topo

Esporte

Luciano engata sequência e assume topo de estatísticas ofensivas do São Paulo no ano

07/10/2025 06h00

Luciano dá sinais de recuperação após ter sido apontado como um dos vilões da eliminação do São Paulo para a LDU, nas quartas de final da Libertadores. O camisa 10 encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar ao balançar as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza e voltou a deixar sua marca no polêmico clássico contra o Palmeiras, apesar da derrota por 3 a 2 no Morumbis.

Com os gols recentes, Luciano passou a liderar dois dos principais rankings ofensivos do São Paulo na temporada. O camisa 10 agora é o jogador com mais participações diretas em gols pelo Tricolor, somando 19 ? são 13 gols e seis assistências. Ele ultrapassou André Silva, lesionado, que tem 14 gols e quatro assistências, totalizando 18 participações.

Além disso, com seis tentos marcados, Luciano é o artilheiro do São Paulo nesta edição de Campeonato Brasileiro. O camisa 10 despachou, justamente, André Silva, que foi às redes em cinco oportunidades.

Com 13 gols e seis assistências, o atacante é o vice-artilheiro do time na temporada, atrás de André Silva (14) e o vice-assistente, colado em Enzo Díaz, que tem sete assistências.

Situação na tabela

Com a derrota para o Palmeiras, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo

  • Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Enzo Díaz marca presença no ataque do São Paulo e ocupa posto de "garçom"

Santos só terá um centroavante à disposição contra o Corinthians

Palmeiras é o time da Série A com mais viradas na temporada; confira todas

Chimaev desafia Alex Poatan para duelo de campeões no UFC; brasileiro recusa

Yuri Alberto alcança marca expressiva na Arena e se redime no Corinthians

Corinthians encontra soluções na base e potencializa jovens com trabalhos individualizados

Mauricio iguala número de Veiga como garçom do Palmeiras e pede passagem entre os titulares

Destruído? Conor McGregor faz forte desabafo sobre fama

Luciano engata sequência e assume topo de estatísticas ofensivas do São Paulo no ano

Santos tem terceira pior campanha do returno do Brasileirão

Na berlinda, árbitros vão do trabalho em serralheria a treino em campo ruim