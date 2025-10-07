Lesão se agrava e Bastos deve desfalcar o Botafogo até 2026

Topo

Pilar defensivo no ano mágico de 2024, o zagueiro Bastos vem tendo um 2025 infeliz. O angolano de 34 anos sofreu uma lesão ainda em fevereiro e, desde então, não voltou a atuar nesta temporada. Era esperado que o jogador voltasse aos treinos em outubro, mas o problema no joelho teria se agravado, o que deixaria o retorno do atleta apenas para 2026.

Após a lesão em fevereiro, o Botafogo teria entendido que a questão no joelho esquerdo de Bastos seria um caso de cirurgia, mas o zagueiro teria optado por não passar pelo procedimento. Ao invés disso, o angolano teria escolhido um tratamento conservador.

Assim, após a possível negativa por parte do zagueiro pelo procedimento cirúrgico, Bastos teria assinado um termo de consentimento para não operar. Dessa forma, ele teria seguido um protocolo alternativo pelo Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro.

Consequências

Assim, após o tratamento conservador, Bastos foi inscrito para a Copa do Mundo de Clubes, em junho. Porém, em um dos treinos realizados nos Estados Unidos, o angolano teria voltado a sentir a lesão e, por fim, teria aceitado a cirurgia.

O próximo passo de Bastos foi a liberação do Botafogo para passar pelo procedimento em um hospital da Itália. Finalmente, a cirurgia ocorreu no dia 2 de julho e, na época, a estimativa alvinegra seria de que o defensor voltasse aos treinos em três meses - no início de outubro.

Porém, na reapresentação, o Botafogo reavaliou a lesão, o que teria ocasionado um adiamento no prazo de retorno. O zagueiro ainda está em estágios de fisioterapia e não faz trabalhos avançados de transição. Assim, Bastos seria esperado 100% fisicamente apenas para 2026.

