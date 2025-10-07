Lesão se agrava e Bastos deve desfalcar o Botafogo até 2026
Pilar defensivo no ano mágico de 2024, o zagueiro Bastos vem tendo um 2025 infeliz. O angolano de 34 anos sofreu uma lesão ainda em fevereiro e, desde então, não voltou a atuar nesta temporada. Era esperado que o jogador voltasse aos treinos em outubro, mas o problema no joelho teria se agravado, o que deixaria o retorno do atleta apenas para 2026.
Após a lesão em fevereiro, o Botafogo teria entendido que a questão no joelho esquerdo de Bastos seria um caso de cirurgia, mas o zagueiro teria optado por não passar pelo procedimento. Ao invés disso, o angolano teria escolhido um tratamento conservador.
A informação sobre o agravamento da lesão de Bastos foi divulgada inicialmente pelo GE.
Vítor Silva/Botafogo
Consequências
Assim, após o tratamento conservador, Bastos foi inscrito para a Copa do Mundo de Clubes, em junho. Porém, em um dos treinos realizados nos Estados Unidos, o angolano teria voltado a sentir a lesão e, por fim, teria aceitado a cirurgia.
O próximo passo de Bastos foi a liberação do Botafogo para passar pelo procedimento em um hospital da Itália. Finalmente, a cirurgia ocorreu no dia 2 de julho e, na época, a estimativa alvinegra seria de que o defensor voltasse aos treinos em três meses - no início de outubro.
Porém, na reapresentação, o Botafogo reavaliou a lesão, o que teria ocasionado um adiamento no prazo de retorno. O zagueiro ainda está em estágios de fisioterapia e não faz trabalhos avançados de transição. Assim, Bastos seria esperado 100% fisicamente apenas para 2026.