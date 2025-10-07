Kevin Serna se isola como destaque ofensivo do Fluminense no Brasileirão

Após a vitória sobre o Atlético-MG, o atacante Kevin Serna assumiu de forma isolada a liderança entre os jogadores com mais participações em gols do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Segundo dados da SofaScore, o colombiano soma agora sete contribuições diretas, sendo quatro gols e três assistências.

Fluminense: Serna supera Cano

Com o desempenho recente, Serna ultrapassou Germán Cano, que tem seis participações e Jhon Arias, que, com cinco, já se despediu do clube. O bom momento chega após uma sequência de oito partidas sem participação direta em gols.

Nos últimos dois jogos, porém, o atacante voltou a ser decisivo: deu uma assistência no empate com o Sport e marcou um gol na vitória sobre o Atlético-MG, recolocando seu nome entre os protagonistas do time tricolor.

Regularidade e criação de jogadas

Além da eficiência nas finalizações, Serna tem se destacado na construção das jogadas ofensivas. Ele lidera o elenco em grandes chances criadas (4 no total), mantém média de 1 passe decisivo por jogo e registra 1,4 drible certo por partida, mostrando versatilidade e regularidade no ataque.