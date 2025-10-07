John destaca trajetória de superação e celebra primeira convocação para a Seleção

O goleiro John, de 29 anos, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, não escondeu a emoção ao falar sobre sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O atleta celebrou a experiência de vestir a camisa da Amarelinha e ressaltou o quanto representa para ele atuar ao lado de grandes profissionais como Carlo Ancelotti e Taffarel.

"Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado", afirmou John, em entrevista à CBF TV, lembrando do momento em que recebeu a notícia da convocação. Ele revelou que estava dentro do ônibus a caminho de um jogo pelo Campeonato Inglês quando recebeu a mensagem do supervisor geral de Seleções Masculinas, Sérgio Dimas. "Não acreditei de imediato, pensei até que era trote. Depois a alegria tomou conta, ainda mais celebrando com o Igor Jesus", contou.

O goleiro também destacou que encara a oportunidade de defender a Seleção como um novo desafio a cada dia.

"Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis, mas tenho certeza de que vamos fazer grandes partidas e espero ajudar da melhor forma possível", disse.

Superação

John não deixou de refletir sobre a trajetória que o levou até esse momento. Revelado pelo Santos, o arqueiro passou por períodos de pouca oportunidade, empréstimos e até tempos em que não tinha sequência como titular. Após passagens pelo Internacional, Real Valladolid e Botafogo, destacou que todo o processo contribuiu para seu amadurecimento.

"Amadureci muito. Foram momentos difíceis, onde tive que me apegar à minha família, à minha esposa e aos meus filhos. Amadureci como ser humano, pai, homem. Como atleta profissional, evoluí bastante, me dedicando e trabalhando cada vez mais, entendendo os momentos e o processo. Tudo serviu de grande aprendizado para mim", afirmou.

O paulista de Diadema também comentou sobre a experiência de trabalhar sob a orientação de nomes históricos do gol brasileiro. "Está sendo tudo um sonho estar aqui na Seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a Seleção, então estar aqui para mim não tem preço. Estou muito feliz, contente", completou.

Calendário da Seleção

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul neste sábado, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Já o duelo contra o Japão será no dia 14, às 7h30.