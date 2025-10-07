Meia descarta empresário e usa ChatGPT durante negociação: 'Melhor agente'

O meia Demetri Mitchell, de 28 anos, assinou com o Leyton Orient, da Inglaterra, após usar um método de negociação (ainda) pouco comum.

O que aconteceu

O jogador utilizou a versão premium do ChatGPT para atuar como seu próprio empresário. Ele detalhou a iniciativa ao podcast 'From My Left'.

Mitchell pediu para a inteligência artificial responder como um especialista no assunto, gerando diferentes argumentos ao atleta durante a negociação com o clube da 3ª divisão inglesa.

A ideia vingou: ele assinou com o Leyton Orient e, desde o meio de agosto, já atuou em 12 partidas da equipe.

Antes do novo clube, Mitchell rodou pelo futebol britânico. Formado no Manchester United, ele acumulou passagens por Hearts, Blackpool e Hibernian antes de chegar ao Exeter, seu último time antes de o ChatGPT agir na última negociação.