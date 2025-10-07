Topo

Esporte

Meia descarta empresário e usa ChatGPT durante negociação: 'Melhor agente'

Demetri Mitchell, ex-Manchester United, falou sobre sua negociação com o Leyton Orient - Manchester United
Demetri Mitchell, ex-Manchester United, falou sobre sua negociação com o Leyton Orient Imagem: Manchester United
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 16h57

O meia Demetri Mitchell, de 28 anos, assinou com o Leyton Orient, da Inglaterra, após usar um método de negociação (ainda) pouco comum.

O que aconteceu

O jogador utilizou a versão premium do ChatGPT para atuar como seu próprio empresário. Ele detalhou a iniciativa ao podcast 'From My Left'.

Relacionadas

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

Membro do Corinthians é denunciado pelo STJD por ofensa: 'Dá o c* pra eles'

Mitchell pediu para a inteligência artificial responder como um especialista no assunto, gerando diferentes argumentos ao atleta durante a negociação com o clube da 3ª divisão inglesa.

A ideia vingou: ele assinou com o Leyton Orient e, desde o meio de agosto, já atuou em 12 partidas da equipe.

Antes do novo clube, Mitchell rodou pelo futebol britânico. Formado no Manchester United, ele acumulou passagens por Hearts, Blackpool e Hibernian antes de chegar ao Exeter, seu último time antes de o ChatGPT agir na última negociação.

O Leyton Orient me enviou uma oferta e usei o ChatGPT para perguntar como negociar e o que dizer. Falei coisas como: 'isso é o que ganhei na temporada passada', 'vou ter que me mudar para Londres', 'minha esposa virá comigo, junto com nosso filho'... O ChatGPT foi o melhor agente que já tive na minha carreira. As comissões para empresários geralmente são de 5%, e o ChatGPT me custa 15 libras (R$ 107,00) por mês Demetri Mitchell, ao "From My Left"

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

Corinthians: STJD denuncia preparador de goleiros por ofensa homofóbica contra a arbitragem

Meia descarta empresário e usa ChatGPT durante negociação: 'Melhor agente'

CBF vai pedir à Fifa autorização para divulgar áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

Atlético-MG encerra preparação para pegar o Sport com novidade

Conor McGregor é suspenso por 18 meses após violar política antidoping do UFC

Marcos defende Vitor Roque após post homofóbico e ganha apoio de Neymar

Seleção feminina de basquete cai em grupo acessível no Pré-Mundial de 2026

Rival no UFC Rio, Mateusz Gamrot se autodeclara fã de Charles Do Bronx

Fortaleza lança camisa especial em homenagem ao Outubro Rosa; veja detalhes

Sesi Bauru e Barueri decidem a final do Paulista de Vôlei Feminino 2025: veja onde assistir