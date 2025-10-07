Meia descarta empresário e usa ChatGPT durante negociação: 'Melhor agente'
O meia Demetri Mitchell, de 28 anos, assinou com o Leyton Orient, da Inglaterra, após usar um método de negociação (ainda) pouco comum.
O que aconteceu
O jogador utilizou a versão premium do ChatGPT para atuar como seu próprio empresário. Ele detalhou a iniciativa ao podcast 'From My Left'.
Mitchell pediu para a inteligência artificial responder como um especialista no assunto, gerando diferentes argumentos ao atleta durante a negociação com o clube da 3ª divisão inglesa.
A ideia vingou: ele assinou com o Leyton Orient e, desde o meio de agosto, já atuou em 12 partidas da equipe.
Antes do novo clube, Mitchell rodou pelo futebol britânico. Formado no Manchester United, ele acumulou passagens por Hearts, Blackpool e Hibernian antes de chegar ao Exeter, seu último time antes de o ChatGPT agir na última negociação.
O Leyton Orient me enviou uma oferta e usei o ChatGPT para perguntar como negociar e o que dizer. Falei coisas como: 'isso é o que ganhei na temporada passada', 'vou ter que me mudar para Londres', 'minha esposa virá comigo, junto com nosso filho'... O ChatGPT foi o melhor agente que já tive na minha carreira. As comissões para empresários geralmente são de 5%, e o ChatGPT me custa 15 libras (R$ 107,00) por mês Demetri Mitchell, ao "From My Left"