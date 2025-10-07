João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026: 'Sonho começou aqui'

Principal nome do tênis brasileiro e promessa da modalidade, João Fonseca está confirmado para a disputa do Rio Open, em 2026. O torneio ATP 500 acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense. Em 2023, o carioca fez sua estreia no circuito justamente na competição em sua cidade natal.

Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, Fonseca é destaque de sua geração e o mais jovem tenista dentro do top 100. No início deste ano, o carioca conquistou o seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, se tornando o mais jovem brasileiro a conquistar um título na Era Aberta da ATP e o sul-americano mais jovem desde Perez-Roldan em 1987.

Outros títulos de Fonseca incluem o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo em Jeddah, e os challengers de Phoenix, Camberra e Lexington. Em seu segundo ano como profissional, e o primeiro nos torneios de elite da ATP, ele disputou os quatro Grand Slams do ano e venceu partidas em todos.

Sua conexão com o Rio Open se iniciou ainda na infância, quando se tornou um fã definitivo de tênis no torneio. O brasileiro esteve com a família para assistir aos jogos logo na primeira edição, em 2014, quando Rafael Nadal esteve entre as atrações. Desde então, acompanhou todas as edições, seja como espectador ou nas quadras.

"O sonho começou aqui", destacou o Rio Open, no anúncio. Em 2022, foi sparring oficial do torneio, treinando na edição que recebeu nomes como Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. No ano seguinte, recebeu um convite da organização para disputar a chave principal do ATP 500, fazendo a sua estreia em um ATP, em casa.

Fonseca começou a ganhar destaque no circuito com a sua campanha no Rio Open, em 2024. Naquel ocasião, eliminou Arthur Fils e Cristian Garin no caminho até as quartas de final. Em 2025, retornou por uma terceira vez ao torneio após a conquista em Buenos Aires, mas foi eliminado de forma precoce, ainda na estreia, diante de Alexandre Müller, da França.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring e foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira", afirmou o carioca.

"A história do João se mistura com a do Rio Open - ele iniciou a carreira aqui e nos acompanha desde a primeira edição. É raro um jogador ter a oportunidade de disputar um ATP 500 praticamente no quintal de casa. Vivemos um momento especial e gratificante com o João impulsionando ainda mais o esporte em uma fase de ascensão tanto do Rio Open quanto do tênis no país", pontuou Luiz Carvalho, diretor do torneio.

João Fonseca se junta ao já confirmado Lorenzo Musetti, top 10 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, no Rio Open 2026. Outros nomes serão confirmados pela organização do evento ao longo dos próximos meses.