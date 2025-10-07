João Fonseca é confirmado na 12ª edição do Rio Open: 'torneio especial'

João Fonseca teve sua presença no Rio Open confirmada hoje. O atleta de 19 anos retorna pela quarta vez ao torneio em que fez a sua estreia profissional. O brasileiro é o segundo nome divulgado na 12ª edição do ATP 500, que acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP", disse João.

"Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira," acrescentou.

Feitos de João Fonseca

Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, Fonseca é o mais jovem tenista dentro do top 100. Aos 18 anos, o carioca conquistou o seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, no início deste ano, tornando-se o mais jovem brasileiro a conquistar um título na Era Aberta da ATP e o sul-americano mais jovem desde Perez-Roldan em 1987.

Outros títulos de Fonseca incluem o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo em Jeddah, e os challengers de Phoenix, Camberra e Lexington.

Disputando o seu segundo ano como profissional e o primeiro nos torneios de elite da ATP, João disputou os quatro Grand Slams do ano e venceu partidas em todos: passou o qualifying no Australian Open e derrotou o número 9 do mundo Andrey Rublev na sua estreia na chave principal; fez terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon; e segunda rodada no US Open.

João Fonseca se junta ao já confirmado Lorenzo Musetti, top 10 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, no Rio Open 2026.