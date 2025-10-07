Igor Jesus celebra retorno à Seleção e avalia amistosos contra Coreia e Japão

O atacante Igor Jesus, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, está de volta à Seleção Brasileira. O jogador de 24 anos havia sido convocado pela última vez em novembro de 2024, e agora foi chamado pela primeira vez desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Amarelinha.

"Fico feliz de estar podendo voltar a vestir a camisa da Seleção. Todos os jogadores sonham com isso. Espero fazer um grande trabalho para voltar mais vezes. Acho que estou evoluindo bastante (no Nottingham Forest). Quero aprender o inglês mais rápido, o grupo me recebeu muito bem lá e corresponder ao que o treinador estava pedindo", afirmou Igor Jesus, em entrevista à CBF TV.

Amistosos importantes

Igor Jesus também falou sobre a importância dos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nesta data Fifa de outubro. Para o atacante, os jogos são a principal chance de garantir uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem.

"São jogos muito importantes. Temos que estar preparados para a Copa do Mundo. Cada amistoso é uma chance de nos firmar cada vez mais aqui. É um sonho estar na Copa de 2026", finalizou Igor Jesus.

