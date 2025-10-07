Topo

Esporte

Igor Jesus celebra retorno à Seleção e avalia amistosos contra Coreia e Japão

07/10/2025 09h47

O atacante Igor Jesus, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, está de volta à Seleção Brasileira. O jogador de 24 anos havia sido convocado pela última vez em novembro de 2024, e agora foi chamado pela primeira vez desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Amarelinha.

"Fico feliz de estar podendo voltar a vestir a camisa da Seleção. Todos os jogadores sonham com isso. Espero fazer um grande trabalho para voltar mais vezes. Acho que estou evoluindo bastante (no Nottingham Forest). Quero aprender o inglês mais rápido, o grupo me recebeu muito bem lá e corresponder ao que o treinador estava pedindo", afirmou Igor Jesus, em entrevista à CBF TV.

Amistosos importantes

Igor Jesus também falou sobre a importância dos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nesta data Fifa de outubro. Para o atacante, os jogos são a principal chance de garantir uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem.

"São jogos muito importantes. Temos que estar preparados para a Copa do Mundo. Cada amistoso é uma chance de nos firmar cada vez mais aqui. É um sonho estar na Copa de 2026", finalizou Igor Jesus.

@rafaelribeirorio / CBF

  • O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Depois da partida, a delegação permanece na capital coreana até domingo, quando embarcará para Tóquio, onde jogará contra o Japão na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Kevin Serna se isola como destaque ofensivo do Fluminense no Brasileirão

Dupla da seleção tem problema no voo e só deve chegar amanhã

Rodrygo diz que tempo longe da seleção brasileira foi bom para "botar a cabeça no lugar"

Igor Jesus celebra retorno à Seleção e avalia amistosos contra Coreia e Japão

Everton Ribeiro recebe apoio após revelação do câncer na tireoide

Dirigente japonês é condenado à prisão na França por uso de pornografia infantil em voo

NBA: John Amaechi fala como homossexualidade era tratada há 2 décadas

Sob o comando de Palermo, Fortaleza supera número de vitórias com Vovjoda e Paiva

Bento usa amistosos do Brasil para se credenciar à Copa: 'Trabalhar para conquistar esse sonho'

Ancelotti comanda segundo treino da seleção ainda com elenco incompleto

Arteta comemora jogo 300 com vitória do Arsenal