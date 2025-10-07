Goías sofre virada do CRB e desperdiça chance de dormir na liderança da Série B

Nesta terça-feira, o Goiás sofreu uma virada e perdeu por 2 a 1 para o CRB, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O Esmeraldino abriu o placar nos primeiros minutos com Juninho, mas os alagoanos igualaram ainda no primeiro tempo com gol de Mikael e garantiram a virada na segunda etapa com Dadá Belmonte.

Situação da Tabela

Com a derrota em casa, o Goiás desperdiçou a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança da Série B. Vice-líder, o time segue com 51 pontos, ainda atrás do Coritiba, que soma 53 e ocupa o topo da tabela. O Coxa Branca ainda entra em campo nesta rodada e pode ampliar a vantagem caso vença o Atlético-GO, em partida marcada para quinta-feira, em Goiânia.

O CRB, por sua vez, chegou a 46 pontos e foi ao sétimo lugar da competição nacional.

FIM DE JOGO NO SERRINHA PAPAIII!!! +3!! VIRA VIRA VIROOOOUUU!! ???????????????? ?? MIKAEL

?? DADÁ BELMONTE Goiás 1×2 CRB pic.twitter.com/uchpJCRAhB ? CRB (@CRBoficial) October 8, 2025

? Resumo do jogo

??GOIÁS 1 X 2 CRB ??



? Competição: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B



?? Local: Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia - GO



? Data: Terça-feira, 07 de outubro de 2025



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols



? Juninho, aos 1' do 1ºT (Goiás)



? Mikael, aos 28' do 1ºT (CRB)



? Dadá Belmonte, aos 17' do 2ºT (CRB)

Como foi o jogo?

O Goiás começou bem a partida contra o CRB e abriu o placar logo no primeiro lance ofensivo do jogo. Juninho aproveitou o rebote e, dentro da área, marcou para o Esmeraldino.

O CRB reagiu e conseguiu igualar ainda no primeiro tempo com gol de cabeça de Mikael, aos 27 minutos, após cobrança de escanteio de Léo Campos.

No segundo tempo, a equipe alagoana confirmou a virada com Dadá Belmonte, que recebeu lançamento nas costas da defesa do Goiás e finalizou com categoria, encobrindo o goleiro Tadeu, aos 16 minutos. O time mandante ainda teve oportunidades, como cobrança de falta de Wellington Rato, mas não conseguiu reagir.

Próximos jogos

Goiás

Athletic Club x Goiás (32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)



Data e horário: 11/10/2025 (sábado), às 16h



Local: Arena Unimed - São João del Rei - MG

CRB

CRB x Ferroviária (32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)



Data e horário: 13/10/2025 (segunda-feira), às 21h30



Local: Estádio Rei Pelé