Topo

Esporte

Goías sofre virada do CRB e desperdiça chance de dormir na liderança da Série B

07/10/2025 23h33

Nesta terça-feira, o Goiás sofreu uma virada e perdeu por 2 a 1 para o CRB, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O Esmeraldino abriu o placar nos primeiros minutos com Juninho, mas os alagoanos igualaram ainda no primeiro tempo com gol de Mikael e garantiram a virada na segunda etapa com Dadá Belmonte.

Situação da Tabela

Com a derrota em casa, o Goiás desperdiçou a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança da Série B. Vice-líder, o time segue com 51 pontos, ainda atrás do Coritiba, que soma 53 e ocupa o topo da tabela. O Coxa Branca ainda entra em campo nesta rodada e pode ampliar a vantagem caso vença o Atlético-GO, em partida marcada para quinta-feira, em Goiânia.

O CRB, por sua vez, chegou a 46 pontos e foi ao sétimo lugar da competição nacional.

? Resumo do jogo

??GOIÁS 1 X 2 CRB ??

? Competição: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

?? Local: Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia - GO

? Data: Terça-feira, 07 de outubro de 2025

? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? Juninho, aos 1' do 1ºT (Goiás)

? Mikael, aos 28' do 1ºT (CRB)

? Dadá Belmonte, aos 17' do 2ºT (CRB)

Como foi o jogo?

O Goiás começou bem a partida contra o CRB e abriu o placar logo no primeiro lance ofensivo do jogo. Juninho aproveitou o rebote e, dentro da área, marcou para o Esmeraldino.

O CRB reagiu e conseguiu igualar ainda no primeiro tempo com gol de cabeça de Mikael, aos 27 minutos, após cobrança de escanteio de Léo Campos.

No segundo tempo, a equipe alagoana confirmou a virada com Dadá Belmonte, que recebeu lançamento nas costas da defesa do Goiás e finalizou com categoria, encobrindo o goleiro Tadeu, aos 16 minutos. O time mandante ainda teve oportunidades, como cobrança de falta de Wellington Rato, mas não conseguiu reagir.

Próximos jogos

Goiás

Athletic Club x Goiás (32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)

Data e horário: 11/10/2025 (sábado), às 16h

Local: Arena Unimed - São João del Rei - MG

CRB

CRB x Ferroviária (32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)

Data e horário: 13/10/2025 (segunda-feira), às 21h30

Local: Estádio Rei Pelé

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Botafogo marca no fim, volta a vencer depois de 6 jogos e afunda o Paysandu na lanterna

Botafogo-SP bate Paysandu, volta a vencer e reage no Z4 da Série B

Goías sofre virada do CRB e desperdiça chance de dormir na liderança da Série B

Bap nega saída da Libra e dispara: 'Vão ter que aturar o Flamengo até 2029'

Cristiano Ronaldo descarta aposentadoria mesmo com pressão da família

Flamengo não deixa a Libra 'de jeito nenhum' e banca nova distribuição de receitas de TV

Operário-PR x Athletic-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Inter se reapresenta para período de treinos na Data Fifa

Justiça nega habeas corpus a Duilio em investigação sobre gastos no Corinthians

Com Santos de folga, Neymar publica fotos de treino em academia

Amazonas reage no 2º tempo, vira sobre o Criciúma e ganha fôlego na Série B