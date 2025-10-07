Goiás leva virada do CRB, segue vice-líder e pode ver o Coritiba disparar na ponta da Série B

O Goiás até saiu na frente, mas acabou sendo derrotado de virada, por 2 a 1, pelo CRB, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, nesta terça-feira à noite, em um dos duelos que abriram a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A torcida, que compareceu em bom número, viu a série invicta do time goiano que já durava cinco jogos chegar ao fim e além disso perdeu a chance de voltar à liderança da Série B. Por isso, as vaias vindas das arquibancadas, com os principais alvos sendo o diretor de futebol, Lucas Andrino, e o técnico Vagner Mancini.

Com a inesperada derrota, o Goiás segue estacionado na segunda colocação com 51 pontos e deu a chance do Coritiba (53) abrir vantagem na liderança. O líder vai enfrentar o Atlético-GO, quinta-feira, no Paraná.

Do outro lado, o CRB embalou a segunda vitória seguida e encostou na briga pelo G-4. Na sétima colocação, tem 46 pontos. O Athletico-PR, primeiro time na zona do acesso, soma 48.

O duelo começou em intensidade alta e o Goiás abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Anselmo Ramon recebeu na entrada da área, mas chutou fraco. No meio do caminho, houve uma disputa de bola e Juninho ficou com o rebote para bater de primeira para mandar a bola para o fundo da rede.

Apesar do gol, o Goiás viu o CRB passar a dominar o duelo e depois de algumas tentativas, chegou ao empate aos 27 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Mikael ganhou dos zagueiros e testou firme para o gol. Tadeu chegou a resvalar na bola, mas não conseguiu evitar a igualdade.

Na volta do intervalo, o CRB seguiu melhor e depois de Tadeu ter feito um milagre em um chute de Mikael, logo no começo do segundo tempo, conseguiu chegar à virada aos 16 minutos. Depois de um lançamento longo, Dadá Belmonte ganhou em velocidade do zagueiro e conseguiu encobrir o goleiro Tadeu, marcando um golaço.

A partir daí, o Goiás fez pressão em busca do empate e criou algumas boas chances, com Anselmo Ramon e Willen Lepo, mas pararam em defesas importantes do goleiro Matheus Albino.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 32ª rodada da Série B. No sábado, o Goiás visita o Athletic-MG, em São João Del Rei (MG), às 16h. Já na segunda-feira, o CRB joga contra a Ferroviária, no estádio Rei Pelé, às 21h30, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 2 CRB

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Welliton), Luiz Felipe (Gonzalo Freitas), Messias e Moraes; Juninho (Wellington Rato), Rodrigo Andrade (Lucas Rodrigues), Willian Lepo, Rafael Gava e Jean Carlos; Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos (Hayner); Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho (Gegê); Thiaguinho (William Pottker), Mikael (Bruno Herculano) e Dadá Belmonte (Douglas Baggio). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Juninho, no primeiro minuto, e Mikael, aos 27 do primeiro tempo. Dadá Belmonte, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Caito, Danielzinho e Léo Campos.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 103.245,00.

PÚBLICO - 6.647 pagantes/ 6.842 presentes.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).