Goiás e Criciúma miram liderança na abertura da 31ª rodada da Série B

A abertura da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro guarda muitas emoções para os amantes de futebol por todo o Brasil nesta terça-feira, quando Criciúma e Goiás miram a liderança contra Amazonas e CRB, respectivamente, e Botafogo-SP e Paysandu fazem um duelo direto na zona de rebaixamento.

O primeiro jogo começa às 20h, quando o Criciúma vai até o Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), para encarar o Amazonas, em um duelo de opostos na Série B.

Com 50 pontos, o time catarinense inicia a rodada na terceira colocação, três atrás do líder Coritiba, e com o mesmo saldo de gols do time paranaense. Do outro lado, com 28, o time da casa é o vice-lanterna.

Pouco mais tarde, às 21h30, o Goiás, vice-líder com 51 pontos, recebe o CRB, no Estádio Hailé Pinheiro, sabendo que uma vitória coloca o time na liderança. Os alagoanos possuem 43 e aparecem em 10° lugar.

O último jogo começa a partir das 21h35, quando Botafogo-SP e Paysandu fazem um duelo de desesperados na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. O time da casa tem 29 pontos e está quatro atrás do Athletic-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento, enquanto o adversário é o lanterna, com 26.

A 31ª rodada da Série B segue na quarta-feira, com mais quatro jogos. A partir das 19h, Cuiabá e Novorizontino fazem um duelo direto na Arena Pantanal, simultaneamente a Operário-PR e Athletic-MG, no Germano Krüger.

Pouco mais tarde, às 21h, Avaí e Volta Redonda medem forças na Ressacada, seguidos pelo encontro entre América-MG e Vila Nova, às 21h30, na Arena Independência.

No dia seguinte, outros três jogos encerram a rodada. O primeiro deles terá início às 19h, quando a Ferroviária recebe a Chapecoense na Arena Fonte Luminosa. Às 19h30, é a vez do Coritiba defender a liderança diante do Atlético-GO, no Couto Pereira, antes do encontro entre Remo e Athletico-PR, a partir das 21h35, no Baenão.