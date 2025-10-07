Gattuso nega W.O. da Itália contra Israel, mas lamenta conflito em Gaza: 'Me parte o coração'

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, o técnico da seleção italiana, Genaro Gattuso, lamentou os conflitos em Gaza, mas afirmou que a Itália não deve abandonar a partida contra Israel, no próximo dia 14, válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. A declaração veio após a mobilização em favor dos palestinos na Itália pedir para que a seleção se ausente propositalmente do duelo contra os israelenses.

"Eu teria preferido abordar uma noite de Eliminatórias tão importante com uma atmosfera diferente. Em Bérgamo, houve entusiasmo, mas em Údine a atmosfera será difícil. Haverá 5 mil pessoas dentro do estádio e 10 mil do lado de fora. Eu entendo isso, porque me parte o coração ver tantas pessoas inocentes e tantas crianças morrerem. Mas temos que ir lá porque é nosso dever... Não podemos perder por omissão", disse Gattuso.

Nesta Data-Fifa, o primeiro duelo dos italianos é contra a Estônia, também pelas Eliminatórias, no próximo sábado. No entanto, todas as atenções estão voltadas para o jogo contra Israel, principalmente depois das últimas semanas, quando a Itália foi palco de manifestações de grupos pró-Palestina contra os ataques do governo israelense em direção a Gaza.

Nesta terça-feira, o conflito no Oriente Médio, que contabiliza mais de 67 mil mortos, completa dois anos, justamente no momento em que as tensões entre Israel e Hamas se intensificam no debate esportivo.

Recentemente, a Uefa chegou a indicar que abriria votação sobre a exclusão de Israel de suas competições. Porém, após Donald Trump apresentar um plano de paz para encerrar o conflito na Faixa de Gaza, a entidade que organiza o futebol na Europa voltou atrás.

Sob o comando de Gattuso, a Itália conquistou duas vitórias nas Eliminatórias, o que deixou o país na vice-liderança do Grupo I, com nove pontos. Para o jogo contra os israelenses, o governo italiano informou que vai reforçar a segurança nos arredores do estádio Friuli, em Údine, palco da partida.

"Espero que os meninos consigam não se deixar afetar (pela pressão por abandonar o jogo contra Israel). E que se concentrem no objetivo", disse o treinador durante a coletiva.

No próximo sábado, às 15h45, os italianos enfrentam a Estônia, em Tallin, na casa dos adversários. Já o compromisso contra Israel está marcado para a próxima terça-feira, no mesmo horário.