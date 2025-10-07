Fortaleza lança camisa especial em homenagem ao Outubro Rosa; veja detalhes

O Fortaleza lançou, nesta última segunda-feira, o novo uniforme do clube em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de conscientização do combate ao câncer de mama.

A camisa, produzida pela Volt, fornecedora oficial dos materiais esportivos do clube, mantém o design tradicional da equipe, mas tem como base o tom rosa-claro, com detalhes em rosa escuro.

Com tecnologia de tecido Dry Ray, o manto conta com proteção contra raios solares e propriedades térmicas. Parte do valor arrecadado com a venda das camisas será destinada a organizações que fazem ações voltadas à prevenção do câncer de mama.

Com o valor de R$259,99, a edição já está à venda nas lojas físicas e na loja virtual do Fortaleza.