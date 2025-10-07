Topo

Flamengo passa duas rodadas sem marcar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro

07/10/2025 10h36

O Flamengo perdeu para o Bahia, no último domingo, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vez que o Rubro-negro passou dois jogos seguidos sem marcar um gol na competição.

Na partida anterior, a equipe do técnico Filipe Luís empatou com o Cruzeiro em 0 a 0, no Mineirão. Nas 25 rodadas anteriores, o Flamengo não passou dois seguidos sem balançar as redes. Por outro lado, o Rubro-negro tem o melhor ataque do Brasileirão, com 50 gols marcados.

Em 2025, o Rubro-negro também ficou dois jogos sem marcar entre os dias 19 e 22 de abril: 0 a 0 contra o Vasco (Campeonato Brasileiro) e contra a LDU (Copa Libertadores).

Liderança perdida e oscilação

O empate contra o Bahia ainda custou a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que havia vencido o São Paulo mais cedo, de virada, por 3 a 2. Com os resultados, as duas equipes foram aos 55 pontos, mas o Verdão leva vantagem no número de vitórias (17 contra 16).

Além disso, o Alviverde ainda tem um jogo a menos em relação ao Flamengo.

Os cariocas vivem um momento de oscilação na competição. Nas últimas seis rodadas, o Flamengo tem duas vitórias, três empates e uma derrota. No mesmo período, o Palmeiras somou quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Em todas as competições, o Rubro-negro tem apenas uma vitórias nos últimos cinco jogos.

Calendário do Flamengo

  • Botafogo x Flamengo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela

  • Botafogo: 4ª posição com 43 pontos em 27 jogos

  • Flamengo: vice-líder com 55 pontos em 26 jogos

