Musetti: Clubes da Libra se movimentam para excluir Flamengo do bloco

Dirigentes de clubes da Libra estudam o estatuto do bloco, avaliando a possibilidade de excluir o Flamengo, disse Lucas Musetti, no De Primeira.

O racha entre Flamengo e os demais clubes da Libra ficou mais evidente após a liminar concedida ao clube carioca que bloqueou R$ 77 milhões da divisão de direitos de TV dos clubes da liga.

A Libra soltou uma nota oficial rebatendo cada item e esclarecendo pontos desta ação do Flamengo. Os clubes agora aguardam as medidas já adotadas pela Libra na Justiça e aí vem para mim a principal parte da resposta. Internamente existe uma intenção de exclusão do Flamengo da Libra devido a essa gravíssima atitude de querer mudar as regras durante o jogo.

Existe um movimento interno de estudos pelo Estatuto. Então, mais do que a Leila Pereira dizer para o Flamengo jogar sozinho, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que a Libra, de acordo com o seu Estatuto, numa junção com os clubes, está cogitando a explosão do Flamengo da Libra.

Lucas Musetti

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo