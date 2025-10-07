Topo

Esporte

Everton Ribeiro é homenageado após revelação do câncer na tireoide; veja

Everton Ribeiro passou por cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide - Jhony Pinho/AGIF
Everton Ribeiro passou por cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide Imagem: Jhony Pinho/AGIF

07/10/2025 09h44

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, recebeu uma onda de solidariedade nas redes sociais após anunciar que passou por uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide. O jogador contou que recebeu o diagnóstico há cerca de um mês e que o procedimento foi bem-sucedido.

Diversos clubes e entidades ligadas ao futebol manifestaram apoio e carinho ao atleta, que tem uma trajetória marcada por profissionalismo e conquistas importantes no futebol brasileiro.

Relacionadas

Everton Ribeiro revela que passou por cirurgia após diagnóstico de câncer

Dupla da seleção tem problema no voo e só deve chegar amanhã

Obsessão por 'esquemas' desvia o foco do verdadeiro problema

O Flamengo, onde Everton Ribeiro jogou entre 2017 e 2023 e viveu os anos mais vitoriosos da carreira, com a conquista de duas Libertadores, fez uma homenagem emocionante.

"Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre elas vão te acompanhar e proteger, 'como o manto de Nossa Senhora', como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação, Miteiro."

Formado nas categorias de base do Corinthians, o clube paulista também enviou uma mensagem de apoio ao ex-jogador do Timão.

"O Sport Club Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Formado no Timão, o meia realizou uma cirurgia para a remoção de um câncer na tireoide nesta segunda-feira. Desejamos uma boa recuperação e bom tratamento, Everton!"

O Coritiba, onde Everton deu os primeiros passos como profissional, destacou o carinho da torcida coxa-branca

"O Coritiba deseja toda a força do mundo pra você, Everton Ribeiro! Estamos em oração e na torcida pela sua recuperação. Você já fez muita gente sorrir com a camisa Coxa-Branca, e agora é a nossa vez de te apoiar!"

A seleção brasileira, pela qual o meia disputou a Copa do Mundo do Catar 2022, também prestou homenagem.

"Toda a força e energia positiva para você, Everton Ribeiro, na sua recuperação. Obrigado por sempre honrar a camisa da Seleção Brasileira. Estamos juntos nessa torcida pelo seu retorno em breve aos gramados!"

O perfil oficial da Copa Libertadores, competição que Everton Ribeiro venceu em 2019 e 2022, desejou força ao ex-capitão rubro-negro.

"Força, capitão."

O Maracanã, palco de grandes momentos da carreira do jogador, também publicou uma mensagem especial.

"O Maracanã é sua casa, Everton Ribeiro! Desejamos uma boa recuperação. Estaremos sempre juntos e na torcida, Miteiro!"

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Mulher que acusa David Luiz de ameaça vai recorrer de arquivamento do caso

Alex Poatan volta a se aproximar do top 5 do ranking peso-por-peso do UFC

Vasco estaria no G4 se tivesse aproveitamento do returno em todo o Brasileirão

Flamengo passa duas rodadas sem marcar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro

Queda do Flamengo coincide com baixa de Arrascaeta

Kevin Serna se isola como destaque ofensivo do Fluminense no Brasileirão

Dupla da seleção tem problema no voo e só deve chegar amanhã

Rodrygo diz que tempo longe da seleção brasileira foi bom para "botar a cabeça no lugar"

Igor Jesus celebra retorno à seleção e diz: 'É um sonho estar na Copa do Mundo'

Everton Ribeiro é homenageado após revelação do câncer na tireoide; veja

Dirigente japonês é condenado à prisão por uso de pornografia infantil em voo