Everton Ribeiro é homenageado após revelação do câncer na tireoide; veja

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, recebeu uma onda de solidariedade nas redes sociais após anunciar que passou por uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide. O jogador contou que recebeu o diagnóstico há cerca de um mês e que o procedimento foi bem-sucedido.

Diversos clubes e entidades ligadas ao futebol manifestaram apoio e carinho ao atleta, que tem uma trajetória marcada por profissionalismo e conquistas importantes no futebol brasileiro.

O Flamengo, onde Everton Ribeiro jogou entre 2017 e 2023 e viveu os anos mais vitoriosos da carreira, com a conquista de duas Libertadores, fez uma homenagem emocionante.

"Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre elas vão te acompanhar e proteger, 'como o manto de Nossa Senhora', como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação, Miteiro."

Formado nas categorias de base do Corinthians, o clube paulista também enviou uma mensagem de apoio ao ex-jogador do Timão.

"O Sport Club Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Formado no Timão, o meia realizou uma cirurgia para a remoção de um câncer na tireoide nesta segunda-feira. Desejamos uma boa recuperação e bom tratamento, Everton!"

O Coritiba, onde Everton deu os primeiros passos como profissional, destacou o carinho da torcida coxa-branca

"O Coritiba deseja toda a força do mundo pra você, Everton Ribeiro! Estamos em oração e na torcida pela sua recuperação. Você já fez muita gente sorrir com a camisa Coxa-Branca, e agora é a nossa vez de te apoiar!"

A seleção brasileira, pela qual o meia disputou a Copa do Mundo do Catar 2022, também prestou homenagem.

"Toda a força e energia positiva para você, Everton Ribeiro, na sua recuperação. Obrigado por sempre honrar a camisa da Seleção Brasileira. Estamos juntos nessa torcida pelo seu retorno em breve aos gramados!"

O perfil oficial da Copa Libertadores, competição que Everton Ribeiro venceu em 2019 e 2022, desejou força ao ex-capitão rubro-negro.

"Força, capitão."

O Maracanã, palco de grandes momentos da carreira do jogador, também publicou uma mensagem especial.