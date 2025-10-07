Enzo Díaz marca presença no ataque do São Paulo e ocupa posto de "garçom"

Enzo Díaz, lateral-esquerdo do São Paulo, vive um momento ofensivo de destaque na temporada. O argentino distribuiu assistências na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza e diante do Palmeiras, mesmo na derrota por 3 a 2 de virada no Morumbis.

O lateral esquerdo serviu Luciano no segundo gol diante do Leão do Pici na, Arena Castelão, e cruzou para Tápia marcar contra o Alviverde, na capital paulista. Com os dois passes recentes, portanto, Enzo Díaz alcançou a marca de sete assistências na temporada e assumiu o posto de principal "garçom" do São Paulo em 2024, liderando o time no quesito.

Para isolar-se na liderança, o argentino ultrapassou Luciano, que tem seis passes para gol, além dos meio-campistas Marcos Antônio e Oscar, ambos com cinco.

Além disso, agora com cinco assistências, Enzo Díaz também é o artilheiro máximo do São Paulo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O camisa 13 despachou Marcos Antônio, Luciano e Ferraresi - todos com três assistências.

Grande temporada

Os números comprovam: Enzo Díaz vive sua melhor temporada desde 2021, quando atuava pelo Racing e registrou cinco gols e seis assistências em 53 jogos. Agora, com apenas 48 partidas pelo São Paulo em 2025, o lateral já acumula sete assistências e um tento.

À critério de comparação, somando suas últimas duas temporadas, quando defendeu o River Plate, Enzo Díaz completou 77 partidas e somou os mesmos números de 2025: um gol e sete assistências.

Confira os próximos jogos do São Paulo: ? Grêmio

? Brasileirão (28ª rodada)

?? 16/10 (quinta-feira)

? 19h

?? Arena do Grêmio

? Porto Alegre (RS)

? Sportv e Premiere ? Mirassol

? Brasileirão (29ª rodada)

?? 19/10 (domingo)

? 16h

?? José Maria de Campos Maia

? Mirassol... pic.twitter.com/emW6dfSMEt ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 6, 2025

Situação na tabela

Com a derrota contra o Verdão, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo