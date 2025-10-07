Topo

Esporte

Enzo Díaz marca presença no ataque do São Paulo e ocupa posto de "garçom"

07/10/2025 07h00

Enzo Díaz, lateral-esquerdo do São Paulo, vive um momento ofensivo de destaque na temporada. O argentino distribuiu assistências na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza e diante do Palmeiras, mesmo na derrota por 3 a 2 de virada no Morumbis.

O lateral esquerdo serviu Luciano no segundo gol diante do Leão do Pici na, Arena Castelão, e cruzou para Tápia marcar contra o Alviverde, na capital paulista. Com os dois passes recentes, portanto, Enzo Díaz alcançou a marca de sete assistências na temporada e assumiu o posto de principal "garçom" do São Paulo em 2024, liderando o time no quesito.

Para isolar-se na liderança, o argentino ultrapassou Luciano, que tem seis passes para gol, além dos meio-campistas Marcos Antônio e Oscar, ambos com cinco.

Além disso, agora com cinco assistências, Enzo Díaz também é o artilheiro máximo do São Paulo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O camisa 13 despachou Marcos Antônio, Luciano e Ferraresi - todos com três assistências.

Grande temporada

Os números comprovam: Enzo Díaz vive sua melhor temporada desde 2021, quando atuava pelo Racing e registrou cinco gols e seis assistências em 53 jogos. Agora, com apenas 48 partidas pelo São Paulo em 2025, o lateral já acumula sete assistências e um tento.

À critério de comparação, somando suas últimas duas  temporadas, quando defendeu o River Plate, Enzo Díaz completou 77 partidas e somou os mesmos números de 2025: um gol e sete assistências.

Situação na tabela

Com a derrota contra o Verdão, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo

  • Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Enzo Díaz marca presença no ataque do São Paulo e ocupa posto de "garçom"

Santos só terá um centroavante à disposição contra o Corinthians

Palmeiras é o time da Série A com mais viradas na temporada; confira todas

Chimaev desafia Alex Poatan para duelo de campeões no UFC; brasileiro recusa

Yuri Alberto alcança marca expressiva na Arena e se redime no Corinthians

Corinthians encontra soluções na base e potencializa jovens com trabalhos individualizados

Mauricio iguala número de Veiga como garçom do Palmeiras e pede passagem entre os titulares

Destruído? Conor McGregor faz forte desabafo sobre fama

Luciano engata sequência e assume topo de estatísticas ofensivas do São Paulo no ano

Santos tem terceira pior campanha do returno do Brasileirão

Na berlinda, árbitros vão do trabalho em serralheria a treino em campo ruim