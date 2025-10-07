Entenda lesão de Vitinho e possível prazo de recuperação do atacante no Corinthians

O Corinthians ganhou um novo desfalque para a sequência da temporada. O atacante Vitinho, único reforço contratado na última janela de transferências, sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito e aumentou a lista de baixas do Timão. Ele passou por uma artroscopia na última segunda-feira.

Vitinho sentiu o problema sozinho na partida contra o Mirassol. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo e deu a assistência para o segundo gol do Corinthians. Entretanto, por volta dos 39 minutos, alegou um incômodo no joelho direito e precisou deixar o campo de maca.

Palavra de especialista

A Gazeta Esportiva conversou com a fisioterapeuta esportiva Vandressa Lindemann, especialista pela Sonafe Brasil (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física). A profissional detalhou a função do menisco, região afetada na lesão de Vitinho, e analisou o que pode ter acontecido no lance da contusão.

"O menisco medial é uma cartilagem em formato de C localizada entre o fêmur e a tíbia, na parte interna do joelho. Ele funciona como um amortecedor natural, ajudando a absorver impacto e a dar estabilidade à articulação", explicou Lindemann.

"Lesões no menisco podem ocorrer sem contato direto. Isso costuma acontecer quando há uma torção do joelho ou movimentos bruscos de aceleração, desaceleração ou mudança de direção, principalmente se o pé fica preso no chão e o corpo gira sobre ele. Fraqueza nos músculos da coxa, glúteos, perna ou limitações de mobilidade no quadril ou tornozelo também podem contribuir para que, nesse movimento, ocorra a ruptura do menisco", prosseguiu.

Em razão da lesão no menisco, o departamento médico do Corinthians optou por submeter Vitinho a uma artroscopia, cirurgia pouco invasivada, para corrigir o problema.

"A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva que permite diagnosticar e tratar a lesão do menisco. Ela pode ser indicada quando há dor persistente, limitação de movimento, bloqueio do joelho ou quando o tratamento conservador, como fisioterapia e reforço muscular, não resolve o problema", detalhou a profissional.

Quando Vitinho pode voltar?

Vandressa Lindemann também estipulou um prazo para o retorno de Vitinho aos gramados. De acordo com a fisioterapeuta esportiva, o período de recuperação depende da gravidade da lesão do atacante.

"Para a meniscectomia parcial, o retorno às atividades pode ocorrer entre quatro e oito semanas. Já na sutura do menisco, o tempo de recuperação costuma variar de quatro a seis meses, dependendo da cicatrização e evolução do paciente", avaliou a profissional, mestre em Engenharia Biomédica pela PUC-RS.

"Na meniscectomia parcial, em que se remove apenas a parte danificada do menisco, a fisioterapia começa rapidamente para reduzir dor e inflamação, recuperar amplitude de movimento e força muscular. Já na sutura do menisco, a cicatrização exige mais tempo, com restrições de alguns movimentos e uso de muletas por algumas semanas, enquanto a fisioterapia auxilia na cicatrização, fortalecimento e mobilidade do joelho", acrescentou.

Existem cuidados específicos que os atletas precisam tomar para evitar uma recidiva no retorno aos gramados. A fisioterapeuta esportiva destacou a importância de seguir os processos com cautela para afastar qualquer risco de uma nova lesão.

"O retorno seguro depende da cicatrização do menisco e da recuperação da força e mobilidade do joelho. Na meniscectomia parcial, atletas de alto rendimento podem voltar em cerca de um a dois meses, se a recuperação for bem conduzida. Em casos de sutura, é recomendável aguardar até que a cicatrização esteja consolidada, geralmente entre quatro e seis meses, garantindo que o joelho suporte os impactos e movimentos típicos do futebol sem risco de novas lesões", concluiu Lindemann.

Vitinho, vale lembrar, passou por cirurgia bem-sucedida na última segunda-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP). O atacante repousará até esta quarta-feira e, já na quinta, iniciará os trabalhos de recuperação junto aos fisioterapeutas do clube.

Corinthians com DM cheio

Além de Vitinho, o Corinthians tem outros quatro atletas machucados. Estão em recuperação os meio-campistas Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo), o zagueiro André Ramalho (estiramento na coxa direita) e o volante Charles (dores no joelho direito).

Números de Vitinho pelo Corinthians

10 jogos (três como titular)

1 assistência

Cinco vitórias, dois empates e três derrotas

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.

Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)