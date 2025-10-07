Endrick busca espaço no Real Madrid em meio a sondagens de empréstimo e a um ano da Copa

Endrick ainda não conseguiu ganhar minutos nessa temporada com Xabi Alonso no Real Madrid. Depois de se recuperar de lesão, que o afastou dos gramados desde maio, o camisa 9 foi relacionado em apenas cinco partidas, mas ainda não deixou o banco de reservas. Enquanto busca espaço na rotação do treinador espanhol, a menos de um ano da Copa do Mundo de 2026, recebe sondagens de diversos clubes europeus quanto à possibilidade de um empréstimo.

Aos 19 anos, Endrick precisa ganhar minutos. Mas o atacante não é o único que passa por esse problema. Gonzalo García, revelação merengue no Mundial de Clubes, somou pouco mais de 100 minutos nesse início de temporada, e foi titular em apenas um jogo. Vinicius Júnior e Rodrygo, titulares absolutos com Carlo Ancelotti, também passaram a entrar na rotação de Xabi Alonso.

A expectativa, antes do início da temporada, era de que, por assumir a camisa 9 deixada por Kylian Mbappé, passasse a ser um jogador mais presente nas escalações do Real Madrid. Isso não ocorreu, mesmo após se recuperar de lesão. Além de o francês ser o único garantido na equipe titular de Xabi Alonso e também atuar como atacante, outras posições preenchidas no campo dificultaram a vida de Endrick.

Arda Güller chegou junto com o atacante e amargou o banco de reservas com Ancelotti por boa parte da temporada. Com Xabi Alonso, ganha cada vez mais oportunidades como titular. Franco Mastantuono, joia argentina do River Plate, também teve chances de entrar em campo, em seus primeiros meses na Espanha.

Xabi Alonso tenta colocar "panos quentes" em quaisquer polêmicas que possam surgir pela ausência de Endrick. "Ele tem treinado bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar", disse o técnico espanhol, na última semana. No entanto, o relógio passa a ser um inimigo do camisa 9 nessa temporada.

A menos de um ano da Copa do Mundo de 2026, Endrick ainda não foi convocado pelo seu ex-técnico Carlo Ancelotti desde que ele assumiu o comando da seleção brasileira. O italiano não tem todos os nomes do setor ofensivo definidos, mas essa ausência faz com que ele fique atrás de outros atacantes na corrida pela convocação para o Mundial do Canadá, EUA e México.

Esse cenário faz com que clubes europeus sondem o Real Madrid e o atacante quanto a um possível empréstimo. Isso já ocorreu no início deste ano, quando o West Ham, da Inglaterra, avançou pelo jogador, mas Florentino Pérez o manteve na Espanha. Ainda que a janela esteja fechada, há conversas e 'namoros' com outras equipes, como Olympique de Marselha, da França.

Endrick, no entanto, tem o Real Madrid como primeira opção e não tem interesse de deixar o Santiago Bernabéu, muito menos a Espanha. Nos últimos meses, o atacante se casou com Gabriely Miranda e mora com a mulher na capital espanhola. Em campo, na última temporada, conquistou a titularidade e a vice-artilharia da Copa do Rei, com cinco gols. Ao todo, foi às redes sete vezes, em 37 jogos disputados.

Com a pausa na Data Fifa, o atacante permanece na Espanha para fortalecer a sua parte física, projetando uma volta aos gramados. A próxima partida do Real Madrid será contra o Getafe, fora de casa, no domingo, 19, por LaLiga (Campeonato Espanhol). O clube merengue lidera a competição.