Empresário de Ankalaev revela problemas no camp antes de derrota para Poatan

A derrota de Magomed Ankalaev na revanche contra Alex 'Poatan', no último sábado (4), pelo UFC 320, pode ter sido influenciada por fatores internos que vieram à tona após o evento. Em publicação feita no 'Instagram', o empresário do russo, Ali Abdelaziz, revelou que o atleta enfrentou dificuldades durante sua preparação e insinuou que, se dependesse dele, o combate sequer teria acontecido (clique aqui ou veja abaixo).

Embora não tenha detalhado os problemas enfrentados, Abdelaziz deixou claro que os bastidores do camp do meio-pesado (93 kg) foram conturbados. Ainda assim, fez questão de respeitar a decisão do cliente de seguir em frente com o compromisso, destacando que a responsabilidade pela escolha foi inteiramente do próprio lutador.

"Muitas coisas aconteceram no camp do Ankalaev, mas isso cabe a ele falar, não a mim. E, se for necessário, eu falarei sobre isso. Se dependesse de mim, ele nem teria lutado, por certas razões. Mas ele é um homem adulto, toma suas próprias decisões e arca com elas", escreveu o representante.

Leia a publicação na íntegra:

"Sábado à noite, Magomed Ankalaev lutou contra Alex Pereira. Foi a revanche, e Alex Pereira venceu. Parabéns para ele e sua equipe. Conheço os treinadores e empresários dele, e sempre mostrei respeito a todos. Não conheço o Alex pessoalmente. Mas eu sou do time do Magomed Ankalaev. Tudo o que eu puder fazer para ajudá-lo, eu farei. Desde que isso não envolva insultar a família, a religião ou a nação de alguém. Tudo o que Ankalaev publicou nas redes sociais, foi com a aprovação dele. E se eu ajudei de alguma forma, foi com o conhecimento dele.

Mas no final das contas, estamos no ramo da luta. Desde que ninguém fale mal de você, da sua família ou da sua nação, está tudo certo. Sobre eu praticar ou não esportes, isso é irrelevante. Mas eu tenho dois cinturões pretos: um em judô e outro em jiu-jitsu, concedidos pelo Mestre Renzo Gracie. Também competi em judô e MMA.

Mas, na realidade, isso não é sobre mim e o Alex. Isso é sobre Magomed Ankalaev e Alex. Alex foi o melhor lutador na noite de sábado. E nós aceitamos nossas derrotas como homens. Seguimos em frente. Não tenho nenhum problema com o Alex. Respeito tudo o que ele conquistou.

Muitas coisas aconteceram no camp do Ankalaev, mas isso cabe a ele falar, não a mim. E, se for necessário, eu falarei sobre isso. Se dependesse de mim, ele nem teria lutado, por certas razões. Mas ele é um homem adulto, toma suas próprias decisões e arca com elas.

Parabéns ao Alex e à equipe dele. E para todos esses fãs medíocres, que sempre que alguém da região do Cáucaso, ou do Oriente Médio, Dagestão, Chechênia, conquista um título no UFC, ficam revoltados... saibam que às vezes se vence, e às vezes se perde. Isso faz parte desse jogo. Alhamdulillah por tudo."

