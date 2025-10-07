Topo

Esporte

Djokovic supera desgaste físico, elimina espanhol e vai às quartas do Masters de Xangai

Xangai

07/10/2025 11h13

Novak Djokovic continua se superando no Masters 1000 de Xangai. Um dia após dizer que é "brutal" jogar com 80% de umidade na quente competição chinesa sob sol escaldante, o sérvio atuou na jornada noturna, superando o desgaste físico, as dores musculares - precisou de atendimento médico - e o espanhol Jaume Munar por 6/3, 5/7 e 6/2 após 2h41 para se garantir nas quartas de final contra o monegasco Valentin Vacherot.

A todo tempo usando toalhas para secar o suor - trocou diversas camisas ao longo da partida -, o sérvio começou o jogo em alta intensidade e rapidamente abriu vantagem, fechando a primeira parcial em 6 a 3.

Depois de ganhar bem o set inicial, Djokovic acusou o desgaste físico por causa do forte calor e deixou o ritmo cair. Mesmo cansado, salvou um break point com 4 a 3 contra. Ofegante, mas lutando muito, o experiente sérvio se manteve no set graças às boas trocas de pontos, evitando tanta correria.

Mas, a prova que o braço estava mais pesado veio em dois smashs no décimo game. Parou na rede em um e evitou força em outro. Seu técnico a todo tempo o orientava para acalmá-lo diante do aumento das dificuldades. Para 'desestabilizar' o oponente, até parou um ponto para secar a quadra.

O físico virou vilão. A cada erro, se amparava agachado, segurando nas pernas. Se jogou ao chão, exausto, ao mandar para fora e perder o serviço e o segundo set, por 7 a 5. O médico teve de retirá-lo da quadra após a correria no ponto e até sua pressão foi medida antes da largada na parcial decisiva.

Acostumado a grandes e longas batalhas, o sérvio precisava se superar diante de um oponente mais inteiro. E largou quebrando após ter o primeiro game praticamente perdido. Munar errou um smash fácil para fechar, com Djokovic já entregue.

O erro do espanhol custou caro. Se poupando e já evitando caminhar até as toalhas para se enxugar - os jovens auxiliares de quadra a levavam até ele -, o cansado Djokovic cresceu na partida, acelerando as jogadas, e logo alcançou a segunda quebra, com 5 a 2. Vibrou erguendo o braço e puxando o ar - pouco antes, foi ao chão mais uma vez no jogo. Fechou por 6 a 2 demonstrando enorme superação. Comemorou batendo no coração, sinalizando todo seu esforço em mais uma longa batalha em Xangai.

SWIATEK ARRASA EM WUHAN E GANHA A 60ª NO ANO

A polonesa Iga Swiatek se garantiu nas oitavas do WTA de Wugan no modo turbo. Depois de frustração em Pequim, na qual era a principal cabeça de chave e caiu diante de Emma Navarro ainda nas oitavas, a polonesa mostrou total concentração para despachar a checa Marie Bouzkova com duplo 6/1 em sua estreia nesta terça-feira.

Depois de ser eliminada ainda na segunda rodada do Aberto de Pequim, com direito a pneu (set por 6 a 0) a russa naturalizada australiana Daria Kasaktina repetiu Bia Haddad e anunciou a antecipação do fim de temporada para cuidar da saúde mental.

"A verdade é que cheguei a um beco sem saída e não consigo continuar. Preciso de uma pausa. Uma pausa da rotina monótona da vida na turnê, das malas, dos resultados, da pressão, dos mesmos rostos (desculpem, meninas), de tudo o que vem com esta vida", escreveu Kasatkina no Instagram. "A agenda está lotada, estou mental e emocionalmente no limite e, infelizmente, não estou sozinha."

