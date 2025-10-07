Dirigente japonês é condenado à prisão na França por uso de pornografia infantil em voo

Ex-técnico da equipe sub-20 do Japão e atualmente diretor técnico da seleção nacional pela Associação Japonesa de Futebol (JTA), Masanaga Kageyama foi condenado a 18 anos de prisão e multa de 5 mil euros (cerca de R$ 31,1 mil) em Paris, na França, por visualização de pornografia infantil em um avião que fez escala na capital francesa a caminho do Mundial sub-20 no Chile, há uma semana. A sentença ainda inclui proibição de trabalhar com menores de idade por 10 anos e entrada no país europeu.

De acordo com o jornal Le Parisien, Masanaga foi 'entregue' pela tripulação do voo da Air France, que o flagrou visualizando imagens de pornografia de um jovem de 15 anos no voo com destino ao Chile. O ex-zagueiro de 58 anos acabou preso no momento da escala na Europa.

A condenação foi divulgada pelo Ministério Público de Bobigny, situado ao norte de Paris, nesta terça-feira. O dirigente acabou punido por "importar imagens de pornografia infantil no avião." O tribunal determinou 18 meses de prisão e a multa de 5.000 euros, por ele "importar, possuir, gravar ou armazenar imagens pornográficas de um menor de 15 anos."

Na audiência de custódia, o dirigente admitiu ter assistido ao vídeo em seu tablet, alegando ser "arte", se defendeu dizendo que foi algo criado por Inteligência Artificial e que não sabia que era proibido na França. Alegou, ainda, estar envergonhado, antes de ser liberado.

Adicionado ao registro nacional de criminosos sexuais da França, Masanaga ainda deve perder seu emprego. Segundo a JTA, assim que voltar ao Japão ele será demitido, mesmo sendo um nome de respeito no programa da entidade de desenvolver jovens talentos e também treinadores.