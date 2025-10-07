Topo

Diego Fernandes já faz pesquisas de opinião com torcedores no Morumbis sobre assumir o São Paulo

07/10/2025 13h24

Apontado como possível investidor do São Paulo, Diego Fernandes já vem trabalhando com a possibilidade real de assumir a gestão do clube. Não à toa, pessoas que trabalham no escritório do empresário têm marcado presença em jogos do Tricolor para entrevistar torcedores e saber a opinião deles em relação a esse processo.

Diego Fernandes ganhou os holofotes da imprensa após intermediar a contratação do técnico Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira. Foi ele quem conduziu as negociações com o treinador italiano, sendo uma espécie de "homem de confiança" da CBF.

De acordo com a CNN, Diego Fernandes já teria o aval de outros investidores dispostos a entrar no negócio, além de um banco brasileiro.


O grande obstáculo do grupo liderado pelo empresário será a política do São Paulo, cujo modelo associativo é apontado como o maior responsável pela crise que o clube atravessa atualmente. Os conselheiros tricolores costumam ser contrários à possibilidade de uma SAF, ou seja, as tratativas para viabilizar o negócio não seriam nada fáceis.

O atual presidente do São Paulo, Julio Casares, tem explorado algumas opções de mercado para dar um alívio ao caixa do clube. Após o FIDC (fundo de investimentos em direitos creditórios) que, na prática, é um empréstimo com taxas mais baratas que os tradicionais, o Tricolor articula um FIP (fundo de investimentos em participações) direcionado às categorias de base, em Cotia.

Esse FIP, também em conjunto com a Galápagos Capital e OutField, levantaria R$ 250 milhões ao São Paulo. R$ 50 milhões seriam destinados ao pagamento de dívidas, enquanto o restante seria aportado em infraestrutura, funcionários e captação de atletas, entre outras necessidades do clube para otimizar o processo de formação da base.

Neste modelo, o São Paulo seria dono de 70% das categorias de base. Os outros 30% pertenceriam a investidores. No caso de venda de um atleta formado em Cotia, quem aportou nesse FIP terá direito a 30% da renda líquida da negociação, já descontando tributos, comissão de empresários, entre outros custos de operação.

No modelo que está sendo articulado por Diego Fernandes, o FIP poderia ser outro obstáculo para assumir o São Paulo, já que o grupo de investidores do empresário não teria o controle total do clube, uma vez que as categorias de base já foi "fatiada".

Quem é Diego Fernandes?

Apaixonado por esportes e muito bem relacionado no meio, Diego Fernandes ostenta uma agenda de contatos que muitos sonhariam em ter. O empresário, que atua no mercado financeiro, é CEO da O8 Partners e tem mais de 100 jogadores e ex-jogadores como clientes, entre eles Neymar e Vinícius Júnior.

Diego Fernandes costuma marcar presença em eventos de gala, festas no verão europeu e grandes competições dos mais variados esportes, sempre acompanhado de atletas e outras celebridades que são ícones globais.

A lista é extensa. Nas redes sociais de Diego Fernandes há registros com Haaland, Lamine Yamal, pilotos de Fórmula 1 como Gabriel Bortoleto, Lando Norris, Max Verstappen, entre outros, o presidente do UFC, Dana White, o ex-lutador de boxe, Mike Tyson, o tenista Carlos Alcaraz e até mesmo o presidente dos EUA, Donald Trump.

Foi justamente o bom trânsito do empresário com jogadores de futebol e outras personalidades dos esportes que o fez ser escolhido pelo ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para negociar diretamente com Carlo Ancelotti a sua ida para a Seleção Brasileira.

Diego Fernandes também é patrono da Pinacoteca e do MASP, em São Paulo, e apoia a ONG SOS Mata Atlântica. Além do esporte, o empresário é bastante atuante em temas relacionados à preservação ambiental.

