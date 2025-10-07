Livia Camillo: Déficit de R$ 83 mi é derrota para gestão do Corinthians

O déficit previsto de R$ 83 milhões para 2025 representa uma derrota para a gestão do Corinthians, avalia a comentarista Livia Camillo no De Primeira, do Canal UOL.

De um suposto superávit de R$ 34 milhões que era previsto para 2025, o Corinthians vai ter um déficit de R$ 83 milhões e isso para essa gestão é uma derrota muito grande em termos financeiros, uma vez que as grandes dificuldades do Corinthians em 2025 estão ligadas à folha salarial. Livia Camillo

Segundo ela, um dos fatores que explicam o déficit do Corinthians em 2025 é a falta de grande vendas no mercado da bola.

O Corinthians tem muita dificuldade para vender os seus jogadores, não pode se desfazer de joias da base nesse momento, porque também precisa contar com eles, Bidon, Gui Negão, que são jogadores que têm chamado a atenção do mercado estrangeiro, mas que não podem ser colocados no mercado por uma questão esportiva, porque se perderia na parte técnica do elenco. Livia Camillo

O próprio Yuri Alberto teve o seu contrato renovado, mas gerava muito interesse da Europa. Então, o Corinthians vive esse dilema em relação à venda de atletas, que poderia ser a sua principal renda e era uma das grandes apostas da gestão Augusto Melo, antes do impeachment, para conseguir arrecadar os valores esperados para esse superávit de R$ 34 milhões. Livia Camillo

A comentarista ressaltou que a queda precoce em competições importantes, como a Libertadores, por exemplo, também pesou para o déficit do Corinthians na temporada.

As coisas não aconteceram da forma que o Corinthians esperava, caiu em algumas competições, também perdeu dinheiro de direitos de transmissão, muitas outras coisas foram levadas em conta, mas a verdade é que o Timão deve terminar esse ano com quase R$ 100 milhões negativo. Livia Camillo

