Aposentadoria? Anúncio misterioso de LeBron era ação com marca de conhaque

LeBron James anunciou uma parceria com uma marca de conhaque - Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images
LeBron James anunciou uma parceria com uma marca de conhaque Imagem: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

07/10/2025 14h05

Após alimentar os rumores sobre sua aposentadoria, LeBron James revelou hoje que a "decisão das decisões" é, na verdade, uma ação de marketing com a marca Hennessy.

A chamada "Segunda Decisão", promovida em um enigmático vídeo publicado na véspera nas redes sociais do astro da NBA era, na realidade, uma peça publicitária para anunciar o lançamento de uma linha de conhaque que começará a ser vendida em outubro.

O teaser de ontem era uma clara referência à famosa "decisão" anunciada por James em 2010, quando gerou expectativa sobre seu futuro antes de confirmar sua saída do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Em meio às especulações de que o anúncio de hoje poderia confirmar sua aposentadoria ao final da temporada, os preços dos ingressos para o último jogo em casa do Los Angeles Lakers na campanha 2025/2026 dispararam.

De acordo com a Tickpick, plataforma de compra e venda de ingressos, a entrada mais barata para o jogo dos Lakers contra o Utah Jazz no dia 12 de abril subiu de US$ 85 (cerca de R$ 450 na cotação atual) para US$ 445 (R$ 2.370) nas horas seguintes à publicação do vídeo.

O menor preço para um ingresso de revenda online na SeatGeek é de US$ 821 (R$ 4.370) e de US$ 955 (R$ 5.080) na Ticketmaster.

Aos 40 anos, LeBron James se prepara para começar sua 23ª temporada na NBA. Na semana passada, o astro dos Lakers declarou que espera que sua aposentadoria chegue "mais cedo do que tarde".

