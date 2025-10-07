Cuiabá x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quarta-feira, o Cuiabá recebe o Novorizontino, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal.

Onde assistir Cuiabá x Novorizontino ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Cuiabá?

O Cuiabá está invicto há nove rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe tem apenas três vitórias nesse período, além de seis empates. Na última quinta-feira, o Dourado empatou com o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em 1 a 1.

A equipe ocupa a 7ª posição, com 46 pontos conquistados, dois a menos que o Athletico-PR, primeiro time dentro do G4.

Como chega o Novorizontino?

Por outro lado, o Novorizontino vem de duas rodadas sem vitória na competição. No último sábado, a equipe do interior paulista foi superada pela Chapecoense, na Arena Condá, por 1 a 0. A última vitória foi no dia 23 de setembro, diante do Paysandu, por 1 a 0, pela 28ª rodada, no Estádio da Curuzu.

O Novorizontino ocupa a 6ª posição, com 47 pontos, um a menos que o Athletico-PR, primeiro time dentro do G4.

Histórico de confrontos

De acordo com dados do Ogol, as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente no primeiro turno desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 12ª rodada, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá : Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Max; Patrick de Lucca, Denilson e David Miguel; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira

: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Max; Patrick de Lucca, Denilson e David Miguel; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira Técnico: Eduardo Barros

Novorizontino : Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Rômulo e Matheus Frizzo; Bruno José e Waguininho

: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Rômulo e Matheus Frizzo; Bruno José e Waguininho Técnico: Enderson Moreira

Ficha Técnica

