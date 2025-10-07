Criciúma sofre virada do Amazonas na Série B e amarga 3ª partida seguida sem vencer

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Criciúma visitou o Amazonas na Carlos Zamith, perdeu pelo placar de 2 a 1 e amargou sua terceira partida sem vitória. Jean Carlos foi quem balançou as redes para os visitantes, enquanto Kevin Ramírez e Henrique Almeida marcaram para a equipe da casa.

E agora?

Com o revés, o Criciúma permaneceu com 50 pontos, agora na terceira colocação da tabela, e amargou seu terceiro jogo seguido sem vencer (duas derrotas e um empate). Do outro lado, o Amazonas alcançou 31 somados, na 18ª posição.

? Resumo do jogo

Amazonas 2 x 1 Criciúma

? Competição: 31ª rodada da Série B



?? Local: Carlos Zamith



? Data: 7 de outubro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 20h (de Brasília)

Gols

? Jean Carlos, aos 46? do 1ºT (Criciúma)



? Kevin Ramírez, aos 13? do 2ºT (Amazonas)



? Henrique Almeida, aos 41? do 2ºT (Amazonas)

Como foi o jogo

Jean Carlos abriu o placar para o Criciúma aos 45 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes, Felipinho recebeu na esquerda e cruzou com precisão para o meia, que apareceu entre os zagueiros e desviou para o fundo das redes.

Aos 12 minutos da etapa final, o Amazonas deixou tudo igual com Kevin Ramírez. O atacante iniciou a jogada pela direita, tabelou com Diego Torres e, ao receber na área, arrematou firme para marcar.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Henrique Almeida virou o jogo para o Amazonas. Após dominar na área, o atacante limpou o marcador e concluiu no canto direito, sem chances para o goleiro Alisson.

Próximos jogos

Amazonas

Vila Nova x Amazonas (32ª rodada da Série B)



Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30

Criciúma

Criciúma x América-MG (32ª rodada da Série B)



Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30