Cria da base do São Paulo, filho de Miranda celebra título com a Seleção sub-15

Cria das categorias de base do São Paulo, Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, comemorou seu primeiro título com a Seleção Brasileira. O zagueiro se sagrou campeão do Sul-Americano sub-15 logo em sua estreia vestindo a Amarelinha em competições oficiais.

O Brasil se sagrou campeão do Torneio Evolución sub-15, o Sul-Americano da categoria, ao vencer a Argentina na final, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

"Vestir a camisa da Seleção Brasileira já é especial, e conquistar um título na minha primeira competição oficial é algo que vai ficar marcado para sempre na minha carreira. Estão todos de parabéns. Foi uma experiência maravilhosa e um campeonato muito importante. Espero que seja só o começo da minha trajetória aqui na Seleção", disse Lucas Miranda.

O zagueiro do São Paulo participou de todas as partidas da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-15 e, inclusive, chegou a atuar também como lateral esquerdo, se tornando uma espécie de "curinga" no sistema defensivo do time canarinho.

Atuando justamente na mesma posição de seu pai, que é ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid, além de ter disputado uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Lucas faz questão de negar qualquer tipo de pressão por ser filho de Miranda. O garoto, aliás, prefere aproveitar o contexto para tentar trilhar um caminho parecido.

"Eu sempre digo que meu pai é uma referência para mim. Ele sempre procura me acompanhar, conversa bastante, me dá conselhos e me dá tranquilidade para poder ter a minha personalidade. Isso me ajuda a não sentir o peso de ser filho de um cara que fez tanta história no futebol como ele", concluiu o zagueiro tricolor, que contou com a presença ilustre de seu pai na final contra a Argentina.