Corinthians: STJD denuncia preparador de goleiros por ofensa homofóbica contra a arbitragem

Marcelo Carpes, preparador de goleiros do Corinthians, foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conduta antidesportiva na derrota diante do São Paulo, em julho, pelo Campeonato Brasileiro. O membro da comissão técnica foi citado na súmula de Anderson Daronco (Fifa-RS) por ter proferidos ofensas homofóbicas em direção à equipe de arbitragem.

O profissional foi expulso aos 17 minutos do segundo. Segundo Daronco, ele se levantou de maneira hostil do banco de reservas e dirigiu as seguintes palavras à arbitragem: "Vocês são fracos, tudo contra nós, dá o c... para eles também." O Corinthians foi derrotado por 2 a 0, em duelo no MorumBis.

Ele foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), em que prevê a punição a "qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". Carpes pode ser punido com a suspensão de uma a seis partidas.

Marcelo será julgado pela 3ª Comissão Disciplinar nesta sexta-feira no STJD. Pela mesma partida, os clubes também serão julgados com base no artigo 206 do CBJD, pelo atraso no reinício da partida. O São Paulo também foi enquadrado no 213, por não ter tomado providências para prevenir a invasão de um torcedor ao campo de jogo.

Se punido, o profissional já deve ficar fora da próxima partida do Corinthians, contra o Santos, na quarta-feira, dia 15. A equipe de Dorival Júnior ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação às competições continentais.