Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos conhecem grupos da Copinha feminina; confira

Os grupos da Copa São Paulo de Futebol Feminino estão definidos. Na noite desta terça-feira, a FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou as chaves da competição de base feminina em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).

Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos conheceram seus respectivos grupos. O Timão é o cabeça de chave do Grupo A e briga por uma vaga com Flamengo, Aliança e Criciúma. Já o Tricolor paulista está no Grupo C e jogará contra Red Bull Bragantino, América-MG e Remo.

Enquanto isso, o Palmeiras caiu no Grupo D e enfrentará Botafogo, Grêmio e União Desportiva Alagoana (UDA). Por fim, o Santos foi sorteado no Grupo E e duelará com Sport, Vila Nova e o atual campeão Fluminense.

A disputa da Copinha feminina terá início no próximo dia 3 de dezembro (quarta-feira). A grande final, por sua vez, já tem data marcada e está prevista para o dia 20 de dezembro (sábado), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Figuras ilustres estiveram presentes no evento, como o prefeito Ricardo Nunes e o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. Também marcou presença o secretário municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, Rogério Lins, e Kin Saito, diretora executiva de futebol feminino da FPF.

Fórmula de disputa

Ao todo, 20 clubes de nove estados diferentes disputarão a Copinha feminina 2025. São eles: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Red Bull Bragantino e Centro Olímpico (SP), Flamengo, Fluminense e Botafogo (RJ), Grêmio e Internacional (RS), Criciúma (SC), Minas Brasília (Brasília), Aliança Futebol Clube e Vila Nova (GO), América-MG (MG), Sport (PE), Remo (PA) e União Desportiva Alagoana (AL).

Todas as equipes se enfrentarão em turno único em seus respectivos grupos. Os líderes de cada chave avançam diretamente às quartas de final, além dos três melhores segundos colocados no geral.

Quartas de final, semifinais e a grande decisão serão realizadas em jogo único.

Veja, abaixo, todos os grupos da Copinha feminina 2025:

GRUPO A Pau-Brasil - Clube Recreativo Ceret

Corinthians

Flamengo (RJ)

Aliança Futebol Clube (GO)

Criciúma (SC)

GRUPO B Jequitibá Rosa - Estádio Nicolau Alayon

Ferroviária

Centro Olímpico (SP)

Internacional (RS)

Minas Brasília (Brasília)

GRUPO C Ipê Amarelo - Estádio do Canindé

São Paulo

Red Bull Bragantino

América-MG (MG)

Remo (PA)

GRUPO D Araucária - Clube Recreativo Ceret

Palmeiras

Botafogo (RJ)

Grêmio (RS)

União Desportiva Alagoana (AL)

GRUPO E Embaúba - Arena Ibrachina

Santos

Fluminense (RJ)

Vila Nova (GO)

Sport (PE)

Os nomes dos grupos fazem referência à espécies de árvores, em uma ação da FPF que caminha junto à sustentabilidade e à preservação do ambiente.

Os campeões da Copinha feminina

A Copinha feminina caminha para sua terceira edição, que será realizada entre os dias 3 e 20 de dezembro de 2025.

Nas duas primeiras edições da competição, o Rio de Janeiro levou a melhor. O primeiro campeão foi o Flamengo, que venceu o Botafogo na grande decisão por 2 a 0, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).

Em sequência, foi a vez do Fluminense erguer a taça, superando o Internacional nos pênaltis em 2024. As duas equipes empataram em 0 a 0 no tempo normal, mas o Tricolor carioca levou a melhor nas penalidades e venceu por 5 a 3 na Mercado Livre Arena Pacaembu.

