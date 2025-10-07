Corinthians encontra soluções na base e potencializa jovens com trabalhos individualizados

O técnico Dorival Júnior precisou encontrar alternativas em meio à onda de lesões que assola o Corinthians desde sua chegada. A solução encontrada pela comissão foi apostar nos garotos formados nas categorias de base. Os jovens vêm correspondendo, e o Timão tem colhido frutos do trabalho feito pelo comandante.

Um exemplo recente é o volante André, que balançou as redes pela primeira vez no profissional no último sábado. Ele iniciou a jogada do terceiro gol, acompanhou o lance e chegou à grande área, batendo colocado para marcar o último gol da vitória alvinegra sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

André fez sua estreia pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, no último dia 13 de setembro. Ele começou a ser relacionado em meio às ausências de peso no meio-campo. Contra o Tricolor carioca, por exemplo, Dorival não dispôs de Raniele, Charles, Carrillo, Rodrigo Garro e José Martínez (lesionados), além de Breno Bidon (suspenso).

Outro mérito da comissão técnica de Dorival no Corinthians foi acreditar em Gui Negão. O centroavante começou a ganhar oportunidades enquanto Yuri Alberto e Memphis Depay se recuperavam de suas respectivas lesões. O treinador poderia ter apostado em nomes mais experientes, como Romero e Talles Magno, mas optou por montar um ataque prezando pela juventude, com Gui ao lado de Kayke.

Enquanto Kayke teve atuações mais tímidas, Gui Negão passou por uma ascensão quase meteórica. O centroavante, por exemplo, foi a principal figura na classificação do Corinthians sobre o Athletico-PR, rumo às semifinais da Copa do Brasil. Ele contribuiu com dois gols e uma assistência no mata-mata que terminou com placar agregado de 3 a 0 para o Timão.

Gui Negão, inclusive, promete desafiar a titularidade da dupla Yuri Alberto e Memphis Depay. O jovem de 19 anos soma cinco gols e uma assistência em 14 jogos no profissional nesta temporada e pode dar uma 'dor de cabeça boa' para a comissão técnica de Dorival montar o ataque titular do Corinthians.

Outros nomes da base que têm conquistado espaço sob o comando de Dorival são Dieguinho e Luiz Gustavo Bahia. Os dois foram menos utilizados que os demais atletas mencionados, mas treinam diariamente com os profissionais e miram uma oportunidade no time de cima.

Trabalhos individualizados

O trabalho da comissão técnica não é apenas dar oportunidades, mas sim acreditar que esses garotos, quando acionados, podem fazer a diferença. No Corinthians, com a necessidade aliada à filosofia de Dorival Júnior, isso tem sido feito. As soluções encontradas são caseiras.

Não à toa, a comissão técnica tem o desejo de dar sequência a este trabalho. Na última semana, duas jovens promessas treinaram pela primeira vez no profissional: Guilherme Amorim, meia destaque do Timão sub-17, e Miguel Moscardo, atacante do sub-15.

"Importante é falar um pouco mais sobre a chegada desses meninos. Tanto Gui Negão, hoje o André, Dieguinho, [Luiz Gustavo] Bahia, Kayke que já até estava no elenco, mas hoje recebendo uma minutagem um pouco maior. Meninos que vêm sendo preparados. Desde que chegamos aqui, temos trazido alguns meninos para cá [profissional]. Estamos de olho em outros também. Trouxemos essa semana [passada] o Gui Amorim [do sub-17] e o Moscardinho [do sub-15]. Tentamos conhecer o máximo possível dos atletas da base para que possam vir. Estão passando por um processo de adaptação", afirmou o auxiliar técnico Lucas Silvestre.

Gui Amorim, joia do sub-17

A comissão técnica do Corinthians tem feito um trabalho individualizado com os garotos da base. Em razão do grande número de desfalques, alguns processos foram acelerados, mas os jovens responderam bem. O principal foco tem sido no ganho de massa dos jogadores, com cuidados especiais em relação à parte física.

"Hoje, o André entrou e jogou, conseguimos dar uma minutagem um pouco maior para ele. Fizemos o mesmo processo com o Gui [Negão]. O Dieguinho também está passando por esse processo. Então, enaltecer o trabalho desses meninos. Não só do professor Dorival, mas toda a comissão técnica. A gente vem fazendo [trabalhos] com eles, o ganho de massa que os meninos vêm tendo com relação à parte física. Preciso valorizar o que toda a comissão tem feito com relação à parte física, o trabalho individualizado que os analistas têm feito com esses meninos, para que a gente consiga deixar esses meninos prontos o mais rápido possível. É importante valorizar todo esse trabalho", completou o profissional.

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.

Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)