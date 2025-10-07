Copinha feminina será transmitida pela TV Gazeta; veja detalhes

A terceira edição da Copa São Paulo de Futebol Feminino será transmitida pela TV Gazeta. O anúncio foi feito pela FPF (Federação Paulista de Futebol) em evento realizado na noite desta terça-feira na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).

A TV Gazeta transmitirá, ao todo, 10 jogos da competição. A Copinha feminina terá início no próximo dia 3 de dezembro (quarta-feira). A grande final, por sua vez, já tem data marcada e está prevista para o dia 20 de dezembro (sábado), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

"É uma alegria enorme. Foi uma surpresa ótima, um presente de meio de ano para o futebol de São Paulo e para o futebol feminino. Estamos conversando em outros projetos para caminhar juntos no futebol paulista. Ficamos muito felizes, uma notícia muito boa. Uma honra e um orgulho", disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), em entrevista à Gazeta Esportiva.

"É importante voltar a colocar um pé no esporte. Já nascemos com o DNA do esporte e ainda temos esse DNA. Não podemos nos esquecer dele. Esquecemos um pouco de voltar às origens, de voltar à inovação, de olhar para onde ninguém está olhando. Enquanto todos estão lá brigando entre eles para ver quem fica com o melhor pedaço do bolo do futebol masculino, nós estamos olhando para quem vem aí, que é a nossa missão. Temos essa flexibilidade, nós podemos. Estamos trazendo isso para que seja apenas o começo de uma grande jornada", disse Juliana Algañaraz, superintendente da TV Gazeta, em entrevista à Gazeta Esportiva.

A TV Gazeta segue retomando seu espaço nas transmissões de jogos de futebol. No último domingo, a rede transmitiu ao vivo o primeiro jogo da final da Copa Paulista entre Primavera e XV de Piracicaba, com cobertura in loco. A grande decisão, dessa vez com mando do XV de Piracicaba, também será transmitida ao vivo neste sábado, com pré-jogo a partir das 17h (de Brasília).

Os bastidores

Juliana Algañaraz também trouxe bastidores de como se deram as tratativas da TV Gazeta com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos.

Tanto as negociações para a transmissão das finais da Copa Paulista como da Copinha feminina foram concluídas de maneira tranquila, de acordo com a superintendente da TV Gazeta.

"O Reinaldo [Carneiro Bastos, presidente da FPF] é realmente um profissional incrível. As negociações foram muito suaves. Quando você negocia com profissionais, o jogo é de gente grande e as coisas correm com muita facilidade, super bem. Nosso novo relacionamento com a federação, não é que não exista do passado, mas é um novo momento com a Federação. Está sendo muito agradável, está sendo incrível. Entendemos que vai ser muito duradouro e muito farto", afirmou Juliana.

Próximos passos

O foco da TV Gazeta, no momento, serão as transmissões de futebol feminino. A evolução deste mercado tem sido notória nos últimos anos, com a modalidade cada vez mais consolidada em território brasileiro.

Além disso, a Copa do Mundo feminina de 2027 será realizada no Brasil, e a TV Gazeta tem a intenção de ser protagonista na cobertura do torneio.

"O nosso foco é no futebol feminino por agora, porque é uma grande oportunidade. Quando vejo uma a Netflix comprando a Copa do Mundo feminina para transmitir ao vivo, isso me diz que alguém está olhando de verdade. O mercado de futebol feminino é muito grande, está bem importante. Nós sabemos a força que os Estados Unidos tem em marcar modas e tornar as coisas relevantes. E no Brasil, [o futebol feminino] também não para de crescer. Cinco anos atrás, os jogos eram vazios, as jogadoras necessitavam muita força, não tinham patrocinadores. Não que ainda não precisem de gente por trás acreditando nelas. E acho que a televisão é uma janela super importante para que você possa divulgar as coisas, e nós temos essa missão", concluiu Juliana Algañaraz.

Fórmula de disputa da Copinha feminina

Ao todo, 20 clubes de nove estados diferentes disputarão a Copinha feminina 2025. São eles: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Red Bull Bragantino e Centro Olímpico (SP), Flamengo, Fluminense e Botafogo (RJ), Grêmio e Internacional (RS), Criciúma (SC), Minas Brasília (Brasília), Aliança Futebol Clube e Vila Nova (GO), América-MG (MG), Sport (PE), Remo (PA) e União Desportiva Alagoana (AL).

Todas as equipes se enfrentarão em turno único em seus respectivos grupos. Os líderes de cada chave avançam diretamente às quartas de final, além dos três melhores segundos colocados.

Quartas de final, semifinais e a grande decisão serão realizadas em jogo único.

GRUPOS DEFINIDOS! ?

A Copinha Feminina Sicredi vem aí! Confira a divisão dos grupos definida por sorteio para a competição desse ano.#CopinhaFemininaSicredi pic.twitter.com/kLBBZfOOR0 ? Paulistão (@Paulistao) October 8, 2025

Os campeões da Copinha feminina

A Copinha feminina caminha para sua terceira edição, que será realizada entre os dias 3 e 20 de dezembro de 2025.

Nas duas primeiras edições da competição, o Rio de Janeiro levou a melhor. O primeiro campeão foi o Flamengo, que venceu o Botafogo na grande decisão por 2 a 0, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Em sequência, foi a vez do Fluminense erguer a taça, superando o Internacional nos pênaltis em 2024. As duas equipes empataram em 0 a 0 no tempo normal, mas o Tricolor carioca levou a melhor nas penalidades e venceu por 5 a 3.

Copinha feminina 2025