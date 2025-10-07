Conor McGregor é suspenso por 18 meses após violar política antidoping do UFC

O astro irlandês Conor McGregor, ex-campeão dos peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC, foi suspenso por 18 meses após cometer três infrações em tentativas de coleta de amostras biológicas ao longo de 2024. A punição foi anunciada pela 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD), órgão responsável pela administração independente do programa antidoping da organização.

Segundo o comunicado, o lutador não cumpriu a exigência de fornecer informações precisas sobre sua localização, o que inviabilizou a realização de testes surpresa. As tentativas frustradas ocorreram nos dias 13 de junho, 19 de setembro e 20 de setembro de 2024, período em que o ex-campeão se recuperava de uma lesão e não estava em preparação para nenhuma luta.

A entidade considerou o contexto atenuante e reduziu a sanção inicial de 24 para 18 meses. O período de inelegibilidade teve início em 20 de setembro de 2024 e se estenderá até 20 de março de 2026, impossibilitando o retorno do irlandês ao octógono nesse intervalo.

Vai ou não vai?

McGregor havia declarado recentemente que já teria assinado contrato para enfrentar Michael Chandler no evento histórico do Ultimate programado para acontecer na Casa Branca. O espetáculo, previsto para acontecer em junho, ainda não teve uma data divulgada oficialmente, mas o atleta, até lá, estará apto para participar.

Entretanto, o discurso do atleta parece não estar alinhado ao do presidente Dana White. Durante a coletiva de imprensa pós-UFC 320 - evento que teve Alex Poatan como destaque na luta principal -, o dirigente explicou que o Ultimate ainda ainda está na fase de debate sobre a produção do card nas dependências da sede do governo norte-americano. Segundo ele, eventuais negociações sobre combates para essa edição só devem começar a partir do início da próxima temporada.

