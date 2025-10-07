Conor McGregor é suspenso do UFC por política antidoping, mas planeja luta na Casa Branca

O irlandês Conor McGregor, ex-campeão peso-pena do UFC, foi suspenso por 18 meses por violar a política antidoping da organização. Em comunicado emitido nesta terça-feira, a Agência Antidoping dos Esportes de Combate (CSAD na sigla em inglês), que controla os testes de doping do UFC, informou que o lutador foi punido por perder três tentativas de testes em 2024 e só estará livre para voltar ao octógono a partir de 20 de março de 2026.

Segundo a CSAD, os atletas do UFC são obrigados a fornecer informações precisas sobre a localização o tempo todo, para que possam ser contatados e submetidos à coleta de amostras biológicas sem aviso prévio. No entanto, McGregor não informou o paradeiro para a entidade em 13 de junho, 19 e 20 de setembro de 2024.

"Apesar de McGregor não ter se apresentado para os testes nessas datas, o CSAD observou que ele estava se recuperando de uma lesão e não estava se preparando para uma luta futura no momento dos três testes perdidos. McGregor cooperou integralmente com a investigação do CSAD, assumiu a responsabilidade e forneceu informações detalhadas que o CSAD determinou que contribuíram para os testes perdidos", disse a agência em um trecho do comunicado.

Por ele ter cooperado com a investigação, o CSAD reduziu a sanção padrão de 24 para 18 meses. Por isso, o período de inelegibilidade do irlandês começou em 20 de setembro de 2024 - data da terceira falha de localização - e finaliza em 20 de março de 2026. Após essa data, ele estará liberado para voltar ao octógono.

Fora de combate desde 2021 - quando fraturou a perna em luta contra Dustin Poirier -, o irlandês tinha previsão de duelar no início de 2024 contra Michael Chandler. No entanto, fraturou o dedo do pé durante os treinos e perdeu a luta.

Agora, a expectativa é de que McGregor seja um dos grandes nomes no card do UFC na Casa Branca, que, segundo Donald Trump, será realizado em 14 de junho de 2026, no dia do aniversário do presidente americano. O lutador, inclusive, já manifestou interesse em fazer parte do evento.