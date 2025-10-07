Confusão e ofensas marcam a nova luta principal do Fight Music Show 7

A coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, realizada nesta segunda-feira (6), foi marcada por confusão e declarações polêmicas. O campeão do 'Big Brother Brasil 24', Davi Brito, protagonizou um momento tenso ao proferir ofensas de teor homofóbico contra o ator Sacha Bali, seu oponente na luta principal do evento.

Durante o bate-boca, o baiano se exaltou e chegou a disparar insultos em tom agressivo. O episódio ocorreu diante da imprensa, gerando repercussão imediata nas redes sociais.

"Vou quebrar você todo na porrada, seu pau no c***. Você é pau no c***, você dá a rosquinha, seu playboy. Aqui é a Bahia, seu v***", disse.

O vencedor do reality 'A Fazenda 16' preferiu não responder às provocações e manteve a postura contida. De forma irônica, limitou-se a dar sua versão sobre o comportamento do rival.

Substituição na luta principal

O embate entre os dois se tornou a luta principal após a saída de Acelino 'Popó' Freitas, que precisou deixar o duelo contra Diego Alemão por causa de uma cirurgia na mão. O tetracampeão mundial de boxe anunciou sua aposentadoria por conta do tumultuado confronto com Wanderlei Silva, realizado no Spaten Fight Night 2. Conhecido por reunir celebridades e atletas profissionais, o Fight Music Show 7 está marcado para o dia 1º de novembro, em São Paulo.

