Topo

Esporte

Confusão e ofensas marcam a nova luta principal do Fight Music Show 7

07/10/2025 20h50

A coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, realizada nesta segunda-feira (6), foi marcada por confusão e declarações polêmicas. O campeão do 'Big Brother Brasil 24', Davi Brito, protagonizou um momento tenso ao proferir ofensas de teor homofóbico contra o ator Sacha Bali, seu oponente na luta principal do evento.

Durante o bate-boca, o baiano se exaltou e chegou a disparar insultos em tom agressivo. O episódio ocorreu diante da imprensa, gerando repercussão imediata nas redes sociais.

"Vou quebrar você todo na porrada, seu pau no c***. Você é pau no c***, você dá a rosquinha, seu playboy. Aqui é a Bahia, seu v***", disse.

O vencedor do reality 'A Fazenda 16' preferiu não responder às provocações e manteve a postura contida. De forma irônica, limitou-se a dar sua versão sobre o comportamento do rival.

Substituição na luta principal

O embate entre os dois se tornou a luta principal após a saída de Acelino 'Popó' Freitas, que precisou deixar o duelo contra Diego Alemão por causa de uma cirurgia na mão. O tetracampeão mundial de boxe anunciou sua aposentadoria por conta do tumultuado confronto com Wanderlei Silva, realizado no Spaten Fight Night 2. Conhecido por reunir celebridades e atletas profissionais, o Fight Music Show 7 está marcado para o dia 1º de novembro, em São Paulo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: XInstagramFacebookYoutube e TikTok

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Confusão e ofensas marcam a nova luta principal do Fight Music Show 7

John destaca trajetória de superação e celebra primeira convocação para a Seleção

Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Andrés se posiciona sobre gasto de R$ 190 mil no Corinthians: "Benefício institucional"

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Cuiabá x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira sub-20

Rival do Flamengo na Libertadores, Racing sofre com lesões no Argentino