Topo

Esporte

OPINIÃO

Como Abel deve montar Palmeiras contra Juventude? Comentaristas debatem

do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 18h02

O Palmeiras enfrenta o Juventude pelo Brasileirão com muitos desfalques em peso e deve apostar tanto na experiência de nomes como Raphael Veiga quanto na integração da base, avaliaram Paulo Massini e Leonardo Barbieri, na Live do Clube.

Por conta da Data Fifa e de problemas de suspensão e lesão, o técnico Abel Ferreira não terá volantes de origem e a dupla de ataque titular no jogo contra os gaúchos, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

Barbieri: Experiência deve ser aposta de Abel para compensar desfalques

Por conta dos desfalques, o Abel deve apostar em quem é mais experiente. Eu acho que ele vai colocar o Veiga de falso 9 ali, bem falso mesmo, e o Maurício articulando com ele. Aí são disposições, né? Pode colocar o Maurício na direita, o Veiga centralizado, e talvez o Luighi ou o Bruno Rodrigues.
Leo Barbieri

Relacionadas

Seleção do Uruguai anuncia convocação com 18 jogadores, dois palmeirenses

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

'Calmos e felizes', posta Leila após vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Massini: Integração base-profissional passa segurança

O trabalho que o Palmeiras faz, de integração base-profissional, é muito bom. Porque não tem ninguém ali que, nossa, meu Deus, [que a gente pense antes de entrar]: 'estou com dor de barriga, não vou dormir à noite'. Está todo mundo integrado, já treinaram, têm horas de treino com o profissional, com o Abel. Conhecem bem o Abel e a comissão. Isso dá uma certa segurança.
Paulo Massini

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Preparador de goleiros do Corinthians é denunciado no STJD e pode ser punido

Cria da base do São Paulo, filho de Miranda celebra título com a Seleção sub-15

Como Abel deve montar Palmeiras contra Juventude? Comentaristas debatem

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

Corinthians: STJD denuncia preparador de goleiros por ofensa homofóbica contra a arbitragem

Meia descarta empresário e usa ChatGPT durante negociação: 'Melhor agente'

CBF vai pedir à Fifa autorização para divulgar áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

Atlético-MG encerra preparação para pegar o Sport com novidade

Conor McGregor é suspenso por 18 meses após violar política antidoping do UFC

Marcos defende Vitor Roque após post homofóbico e ganha apoio de Neymar

Seleção feminina de basquete cai em grupo acessível no Pré-Mundial de 2026