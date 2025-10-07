Como Abel deve montar Palmeiras contra Juventude? Comentaristas debatem

O Palmeiras enfrenta o Juventude pelo Brasileirão com muitos desfalques em peso e deve apostar tanto na experiência de nomes como Raphael Veiga quanto na integração da base, avaliaram Paulo Massini e Leonardo Barbieri, na Live do Clube.

Por conta da Data Fifa e de problemas de suspensão e lesão, o técnico Abel Ferreira não terá volantes de origem e a dupla de ataque titular no jogo contra os gaúchos, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

Barbieri: Experiência deve ser aposta de Abel para compensar desfalques

Por conta dos desfalques, o Abel deve apostar em quem é mais experiente. Eu acho que ele vai colocar o Veiga de falso 9 ali, bem falso mesmo, e o Maurício articulando com ele. Aí são disposições, né? Pode colocar o Maurício na direita, o Veiga centralizado, e talvez o Luighi ou o Bruno Rodrigues.

Leo Barbieri

Massini: Integração base-profissional passa segurança

O trabalho que o Palmeiras faz, de integração base-profissional, é muito bom. Porque não tem ninguém ali que, nossa, meu Deus, [que a gente pense antes de entrar]: 'estou com dor de barriga, não vou dormir à noite'. Está todo mundo integrado, já treinaram, têm horas de treino com o profissional, com o Abel. Conhecem bem o Abel e a comissão. Isso dá uma certa segurança.

Paulo Massini

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo