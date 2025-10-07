Com Santos de folga, Neymar publica fotos de treino em academia

Durante o segundo dia de folgas do elenco do Santos, Neymar deu continuidade ao tratamento de sua lesão e treinou em sua academia particular, nesta terça-feira. O craque do Peixe repetiu à última segunda-feira quando também registrou suas atividades nas redes sociais.

O camisa 10 do Alvinegro Praiano segue em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, diagnosticada em 19 de setembro. O Santos ainda não definiu um prazo exato para o retorno, que pode variar entre quatro e 12 semanas.

Mesmo treinando em uma academia particular, o time paulista monitora a situação do jogador, com a presença de preparadores físicos nas atividades.

Essa é a terceira lesão do astro desde que ele voltou ao Santos, no final de janeiro, após rescindir com o saudita Al-Hilal. Ao todo, são 21 partidas, com seis gols e três assistências.

Neymar, em treino em academia particular, durante folga do Santos. (Foto: Reprodução)

Programação do Santos

Em meio a data Fifa, o elenco do Santos se reapresenta no CT Rei Pelé na quarta-feira, quando começa a preparação para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada da Série A. O embate está marcado para o dia 15 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Desfalques e retornos

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O zagueiro Alexis Duarte também não deve estar à disposição, já que vai defender o Paraguai em dois amistosos na data Fifa. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.

Mayke, por sua vez, é dúvida. O lateral direito foi desfalque diante do Ceará por uma inflamação no joelho direito.

Em compensação, Victor Hugo deve ser novidade. O meio-campista está em transição com fisioterapia depois de sofrer uma lesão muscular.

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)