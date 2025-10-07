Ancelotti comanda segundo treino da seleção ainda com elenco incompleto

A seleção brasileira segue sua preparação para os amistosos da data Fifa de outubro. Hoje, o técnico Carlo Ancelotti comandou o segundo treino do Brasil em solo sul-coreano, desta vez com 21 jogadores à disposição, e ainda não deu indícios do time que pretende levar a campo nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), contra a Coreia do Sul.

Após o aquecimento com os jogadores, Carlo Ancelotti separou o elenco com atividades ofensivas em um campo reduzido. Depois, tirando os goleiros que treinaram separado, a comissão técnica dividiu os jogadores de linha em três grupos para uma atividade em dois toques.

Ainda hoje é esperada a chegada de mais quatro jogadores: Bruno Guimarães, Joelinton, João Gomes e Caio Henrique. Convocado no lugar de Wesley, Paulo Henrique se apresenta ao grupo apenas amanhã e, assim, completará os 26 convocados por Ancelotti.

Programação

Agora, o Brasil voltará a treinar no complexo do Goyang Stadium na quarta e na quinta-feira, quando Ancelotti deve definir a formação e os jogadores para o amistoso diante dos coreanos.

No primeiro amistoso após as Eliminatórias, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Depois da partida, a delegação permanece na capital coreana até domingo, quando embarcará para Tóquio, onde jogará contra o Japão na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.